Уест Хам купи вратаря на Лестър

Рупанов хвърли в екстаз "сините" фенове с гол в последната секунда - на живо с отзивите след 1:0 срещу Сабах
  • 7 авг 2025 | 21:40
Уест Хам договори трансфера на Мадс Хермансен от Лестър. “Чуковете” ще платят 18 милиона паунда за вратаря на "лисиците", които изпаднаха от Премиър лийг през миналия сезон.

Само преди седмица изглеждаше, че Лестър няма да приеме офертата от страна на лондонския клуб, който подобри предложението си в хода на преговорите на 13 милиона паунда.

Ръководството на Уест Хам направи запитване и към стража на Ботафого Джон Виктор, а след това реши да привлече Хермансен.

В петък 25-годишният датчанин ще пътува до Лондон, за да премине медицински прегледи в новия си клуб. Хермансен беше трансфериран в Лестър от Брьондби през 2023 година. 

