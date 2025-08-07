От Уест Хам обявиха раздялата с Антонио

От Уест Хам потвърдиха раздялата с нападателя Микаел Антонио, чийто договор изтече в края на сезона. 35-годишният нападател записа общо 323 двубоя и 83 гола за “чуковете”, с което се превърна във водещ голмайстор на тима в Премиър лийг. 35-годишният футболист прекара десет години при лондончани след трансфера си от Нотингам форест през 2015 година. Той пропусна голяма част от последния сезон поради много сериозни травми след претърпяна катастрофа.

West Ham United can confirm that, following the expiry of his contract at the end of last season, Michail Antonio will not be signing a new deal as a first-team player with the Club. — West Ham United (@WestHam) August 7, 2025

Антонио се завърна на терена през юни, когато се появи като резерва за Ямайка в турнира “Голд къп” срещу Гватемала. Нападателят бе и с решаващ принос при прекъсването на 43-годишната серия без трофей за Уест Хам, което се случи при успеха в Лигата на конференциите през 2023 година на финала в Прага срещу Фиорентина. Микаел Антонио отбеляза и последното попадение на знаменитото старо съоръжение на клуба “Болейн Граунд” в последния двубой на “чуковете” на него при успеха над Манчестър Юнайтед през 2016 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages