Уест Хам привлече вратар за 20 милиона

Уест Хам привлече вратаря Мадс Хермансен от Лестър за около 20 милиона паунда. Датският национал се споразумя с лондончани за петгодишен договор. 25-годишният страж имаше силни изяви миналия сезон, въпреки че “лисиците” отпаднаха от Премиър Лийг.

“Чуковете” търсеха вратар след напускането на Лукаш Фабиански. Хермансен ще се конкурира с Алфонс Ареола за титулярното място през новия сезон. Датчанинът прекара две години в Лестър, след като бе привлечен от Брьондби през лятото на 2023 г. Той е петото лятно попълнение на Уест Хам.

West Ham United is delighted to confirm the signing of Danish goalkeeper Mads Hermansen from Leicester City. 🤝 — West Ham United (@WestHam) August 9, 2025

Снимки: Imago