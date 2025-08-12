По-предно класиране в шампионата или повече време във въздушния тунел догодина?

Популярни
Шарл Леклер сподели мнението си, че целта пред Ферари до края на сезона във Формула 1 трябва да бъде второто място в конструкторския шампионат, въпреки че то ще даде по-малко време на Скудерията във въздушния тунел в първата половина на 2026 година.

Според правилата на Формула 1 колкото по-напред в конструкторския шампионат завършва един тим, толкова по-малко време за работа във въздушния си тунел има той. Това разпределение се прави два пъти годишно – веднъж в края на сезона и веднъж в края на месец юни и важи за следващите шест месеца.

Във временното класиране Ферари заема второто място с актив от 260 точки и аванс от 24 пред тима на Мерцедес, който е трети. Ред Бул също теоретично е в битката за второто място, като Биковете имат пасив от 66 пункта спрямо Черните кончета. Лидерите от Макларън пък имат преднина от цели 299 точки пред Ферари и е въпрос на време британският тим да си гарантира втората си поредна титла и с най-голямото ограничение за работа във въздушния тунел в първата половина на 2026 година.

Ферари вече тества крило с активна аеродинамика
Ферари вече тества крило с активна аеродинамика

„Доста сигурен съм, че е по-добре да си втори, отколкото трети. Все пак, както казахте, има и ограничение на времето във въздушния тунел. Това е нещо, за което ние не мислим много. Когато сме на пистата, ние искаме да завършим възможно най-напред и след това се справяме с времето, с което разполагаме във въздушния тунел. Нашата цел е възможно най-предно класиране.

„Второто място в конструкторския шампионат е една от нашите цели, но по-голямата ни цел е възможно най-скоро да започнем отново да печелим. Където и да завършим, ние ще работим с колкото време във въздушния тунел разполагаме догодина“, коментира Леклер, който след това сподели и мнението си за шансовете на Ферари да спечели до края на настоящия сезон.

„Не мисля, че има една писта, на която ние да мислим, че ще сме по-силни от Макларън. Макларън разполага с най-силната кола тази година. При Ред Бул има малко повече възходи и падения, както е при нас и Мерцедес, но има една константа и това е Макларън. Засега аз не мисля, че ще има писта, на която да отидем и да си мислим, че ще сме фаворити, но се надявам да бъдат изненадан“, обясни монегаскът.

Снимки: Gettyimages

