Марица (Пловдив) благодари и се раздели с диагонала Ралина Дошкова

  • 12 авг 2025 | 14:09
  • 228
  • 0
Марица (Пловдив) се раздели с диагонала Ралина Дошкова, която от новия сезон ще играе в кипърския АЕК (Ларнака).

През миналия сезон Ралина спечели шампионската титла, Купата на България с маричанки и стана част от историческия отбор на клуба, който премина за първи път груповата фаза на Шампионската лига.

Диагоналът е бронзова медалистка от Световното първенство с националния отбор до 17 години. Била е част от всички възрастови групи на националния отбор.

Дошкова стартира кариерата си в ЦСКА (София), с който е шампион на България и носител на Купата през 2013-та година. Освен в Чехия кариерата на волейболистката преминава още в отбори от Германия, Швейцария, Румъния, Франция и Чехия.

През 2019-та година тя печели Купата и Суперкупата на Германия с Палмберг (Шверин), с който в същия сезон е и вицешампион.

ВК Марица благодари на Ралина за професионализма, отдадеността и ценния принос към историята на клуба и й пожелава много здраве, успехи и още незабравими моменти по волейболните терени!

