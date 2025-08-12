Байерн обяви официално трансфера на литовска звезда

Само часове след като се раздели с Макаби Тел Авив, Рокас Йокубайтис бе обявен за ново попълнение на Байерн Мюнхен. Името на 24-годишния литовски гард се свързваше с германския клуб от известно време, а в последните часове се говореше и за интерес от страна на Олимпиакос.

Баварците обаче официално потвърдиха привличането му днес, като играчът се присъединява към новия си клуб с договор за три години. През миналия сезон в 28 мача с израелския тим Йокубайтис записа средно по 12.6 точки, 3.2 борби и 4.7 асистенции в Евролигата.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐑𝐎𝐊𝐀𝐒 👋



We have signed Lithuanian EuroBasket point guard Rokas Jokubaitis until 2028. Read all about it ⤵️#FCBB #WeBallTogether — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 12, 2025

