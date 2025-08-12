Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

Двукратният световен шампион във Формула 1 Емерсон Фитипалди се изказа много положително за Макс Верстапен, който според него се представя на различно ниво спрямо всички останали пилоти в световния шампионат.

Фитипалди говори пред motorsport.com и беше попитан за сегашното представяне на четирикратния световен първенец. Според бразилеца Верстапен е толкова добър, че той трябва да бъде №1 в списъка на всеки ръководител на отбор.

„Ако имах отбор във Формула 1 и можех да избирам, аз щях да взема Макс. Той щеше да е първият ми избор. Смятам, че той е на различно ниво спрямо всички останали. Дори и когато колата не е добра, той успява да я носи на гърба си“, обясни бразилецът, който след това коментира и представянето на своя сънародник Габриел Бортолето от началото на дебютния му сезон във Формула 1.



„Мисля, че всички са изненадани, ако трябва да съм честен. Последното му състезание беше страхотно, ако видите къде се движеше той със своя Заубер. Смятам, че той се представи фантастично и в квалификацията, и в състезанието. Това е впечатляващо да се види.



„Аз го познавам откакто той започна да се състезава в картинга. Той винаги е бил много добър пилот, но смятам, че във Формула 1 вече достигна до следващото ниво. Не трябва да забравяме и Нико (Хюлкенберг), той е много бърз и мисля, че това помага на Габи, който има много добра цел“, каза Фитипалди.

Снимки: Gettyimages