Иван Пешев с приветствие по случай Международния ден на младежта

  • 12 авг 2025 | 11:20
Иван Пешев с приветствие по случай Международния ден на младежта

Министърът на спорта Иван Пешев отправи своето приветствие по случай Международния ден на младежта.

“Скъпи млади хора,

За мен е удоволствие Ви поздравява по повод 12 август – Международния ден на младежта!

Това е ден, в който светът обръща поглед към Вашата енергия, креативност и смелост да променяте средата около себе си. Ден, в който с гордост отбелязваме приноса Ви за развитието на нашата страна – в спорта, науката, изкуството, предприемачеството и обществения живот.

Вашите идеи и упоритост са двигател за прогреса на България. Министерството на младежта и спорта е последователен партньор в подкрепата на инициативи, кампании и проекти, които Ви дават възможност да разгърнете потенциала си. В рамките на водените политики е създаването и изграждането на пространства за млади хора. Към момента на територията на страната функционират младежки центрове, като поетапно се разкриват и нови такива. С екипа ми създаваме нова програма, която ще даде възможност на функциониращите младежки центрове да получат допълнително финансиране за изпълнение на младежки дейности.

Вярвам, че чрез Вашата активност, солидарност и стремеж към знание ще продължите да изграждате по-силни, по-сплотени и по-устойчиви общности.

Пожелавам Ви здраве, смелост и увереност по пътя към мечтите Ви. Бъдете дръзки в целите си, отговорни в действията си и вдъхновяващи за околните.

Честит празник!

ИВАН ПЕШЕВ,

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА”, се казва в приветствието.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

