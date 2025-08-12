Две години без великия Атанас Голомеев

Днес, 12 август, се навършват 2 години откакто ни напусна едно от най-великите имена в историята на българския баскетбол - Атанас Голомеев. Членът на "Залата на славата" на ФИБА си отиде от този свят на 76-годишна възраст след тежко боледуване.

С националния отбор на България Голомеев участва на пет европейски първенства – Италия’69, ФРГ’71, Испания’73, Югославия’75 и Белгия‘77. Два пъти е най-добър реализатор на финалите (1973 г. с 22,3 точки средно на мач и 1975 г. с 22,9), а 4 пъти попада в идеалния отбор (1971, 1973, 1975, 1977).

През 1991 г. е включен в списъка на 50-те най-велики баскетболисти на всички времена на ФИБА, където са още легенди като Владе Дивац, Дражен Петрович, Радивой Корач, Дино Раджа, Александър Белов, Сергей Белов, Арвидас Сабонис, Александър Волков, Никос Галис и други.

През 2019 г. става четвъртият българин, включен в "Залата на славата" на Международната баскетболна асоциация след Ваня Войнова и съдиите Артеник Арабаджиан и Валентин Лазаров.