  3. Мадисън Кийс и Елена Рибакина се изправят една срещу друга в Синсинати

  • 12 авг 2025 | 10:08
  • 225
  • 0

Шампионката от Откритото първенство на Австралия тази година Мадисън Кийс се класира безпроблемно за четвъртия кръг на турнира от серията WТА 1000 в Синсинати. Американката се справи с 6:4, 6:0 с намиращата се на 94-то място в световната ранглиста Аои Ито за само 63 минути. Срещата стартира с пробив за Кийс, който обаче веднага бе върнат от Ито и тя дори поведе за момент с 2:1 гейма.

Силите на японката обаче не се оказаха достатъчни и на свой ред Кийс направи обрат, за да поведе с 5:2 гейма. До края мачът премина изцяло под контрола на поставената под номер 6 в схемата Кийс, която в следващия кръг ще се изправи срещу номер 9 Елена Рибакина от Казахстан.

Бившата шампионка от "Уимбълдън" премина третия кръг след 4:6, 6:3, 7:5 срещу Елизе Мертенс (Белгия) в един от най-качествените двубои в тази фаза. За Рибакина това е шеста победа в седем срещи с Мертенс, но първа, в която прави обрат след загубен откриващ сет.

И Рибакина, и Мертенс направиха по 11 аса в мача, но предимството за тенисистката от Казахстан дойде от солидния сервис във втория и третия сет, в които тя не допусна пробив.

В друг късен мач от програмата рускинята Анна Калинская победи със 7:5, 6:4 финалистката на “Уимбълдън” Аманда Анисимова (САЩ), поставена под номер 5 в схемата. В четвъртия кръг Калинская ще се изправи срещу сънародничката си Екатерина Александрова.

Снимки: Gettyimages

