Националният отбор по спортна аеробика пристигна в Китай за участие на Световните игри

  • 12 авг 2025 | 09:53
  • 265
  • 0
Националният отбор по спортна аеробика пристигна в китайския град Чънду, където ще вземе участие на Световните игри. Страната ще бъде представена от състезателите Антонио Папазов, Борислава Иванова и Христо Манолов, които ще се състезават в категория тройки.

Отборът е воден от треньора Биляна Тютюкова, подпомагана от кинезитерапевта Николай Касабов, а съдия ще бъде Велислава Миланова. Българите ще мерят сили с най-добрите в света, борейки се за място на почетната стълбичка.

Официалните подиум тренировки ще се проведат в четвъртък и петък, квалификациите и финалите ще се състоят в един и същи ден - 16 август (събота).

За Китай пътува и Десислава Богушева, член на Техническата комисия по спортна аеробика към Международната федерация по гимнастика, която ще бъде член на Върховното жури на състезанието, съобщават от Българския съюз по аеробика.

Снимка: Aerobic Union Bulgaria / Facebook

