Душан Косич: Задружни сме и това помага за добрите резултати

  • 11 авг 2025 | 23:28
  • 268
  • 0

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич остана доволен от нулевото равенство срещу Арда в Кърджали. “Смърфовете” още нямат загуба от началото на сезона и са 5-и в класирането с актив от 8 точки.

Арда е много силен съперник и през първото полувреме имахме големи проблеми с халфовете им. Играхме компактно, защитавахме се като отбор. Нямахме чак толкова много шансове, но можем да съжаляваме, че не спечелихме в края”, каза Косич.

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали
Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

“Имаме много млади момчета, а мачове като този ни помагат да израстваме като отбор. Борим се, задружни сме и това помага за добрите резултати. Важното е, че помагаме много усилия и се подобряваме”, продължи наставникът на Локо (Пд).

Тунчев: Ние създадохме ситуации, но не успяхме да ги завършим
Тунчев: Ние създадохме ситуации, но не успяхме да ги завършим

“Надявам се проблемите от миналия сезон да са в миналото. Беше тежък период. Вярвам, че с подкрепата на феновете ни чакат добри времена. Всеки мач е труден, не само за нас. Ще се подготвим сериозно за двубоя със Славия и ще се опитаме да спечелим”, добави Косич.

