Чарлс Оливейра обещава бързо завръщане в Рио: Всичко е наред, готов съм

Чарлс Оливейра не бяга от предизвикателствата, но последният му ход държи света на смесените бойни изкуства (MMA) в напрежение.

Чарлс Оливейра се завръща за битка в Рио

Само шест седмици след бруталния нокаут от Илия Топурия на UFC 317, бившият шампион на UFC в лека категория Чарлс Оливейра ще оглави UFC Рио срещу Рафаел Физиев на 11 октомври във Farmasi Arena в Рио де Жанейро, Бразилия. Това са едва 105 дни след като бе нокаутиран.

Топурия нокаутира Оливейра и спечели втора титла

Фенове и бойци изразяват загриженост, че Оливейра, който загуби два от последните си три мача, се завръща твърде бързо. Споменът за двата поредни нокаута на Александър Волкановски – първо от Ислам Махачев, а след това от Топурия – е все още жив, като мнозина се страхуват, че Do Bronx може да попадне в подобен капан.

Бразилската звезда обаче не е притеснен.

„Всъщност никога преди не съм бил нокаутиран - това беше първият път“, каза наскоро Оливейра пред Ag.Fight. „Ще разберем едва когато се върна, а аз исках да се върна възможно най-скоро, така че ето ни тук. Когато битката [UFC 317] приключи, ме помолиха да остана още два дни, така че останах и направих всички тестове.

Всичко е наред, готов съм“, добави Оливейра. „Помолиха ме да остана още два дни и се върнах, чувствайки се добре. Нямаше нищо нередно, чист съм и исках да се върна възможно най-скоро и това се случи.“

Макар увереността на Оливейра да е приятна за чуване, залозите са високи. Загуба би могла сериозно да попречи на пътя му обратно към върха в лека категория, а скептиците бързат да посочат паралелите с неуспешното бързо завръщане на Волкановски.

И все пак, за Do Bronx тази битка е лична – това е завръщане у дома в Бразилия, където не се е бил пред фенове от 2019 г. Мачът му в Бразилия през 2020 г. беше без публика заради COVID-19.

„За много хора, които нямат визи или средства да отидат в Съединените щати, за да ме гледат, е минало много време, откакто се бих в Бразилия“, каза Оливейра. „Много хора, които искат да ме гледат, но нямат финансови средства, дори нямат визи или паспорти, за да се опитат да го направят. Сега ще могат да ме гледат как се бия.

Винаги съм казвал: „Фавелата ще се появи“ и този път, наистина, фавелата ще дойде. На пресконференцията и кантара, бразилският народ ще бъде там, скандирайки името ми, аплодирайки ни, изпращайки ни положителна енергия. И в деня на битката, така ще бъде“, заключи Оливейра. „Така че съм много мотивиран и много щастлив. Отдавна искам да се бия в Бразилия.“

Предстои да видим дали това ще бъде триумфално завръщане или рискована грешка за легендата на UFC. Засега Оливейра е готов да заглуши съмняващите се и да електрифицира Рио. Както сам казва, фавелата го подкрепя – така че да започваме.