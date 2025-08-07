Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Чарлс Оливейра се завръща за битка в Рио

Чарлс Оливейра се завръща за битка в Рио

  • 7 авг 2025 | 18:00
  • 119
  • 0

Чарлс Оливейра ще се изправи пред сериозно изпитание при завръщането си пред родна публика.

Елитната ММА верига UFC обяви в уебсайта си, че бившият шампион в лека категория ще се изправи срещу Рафаел Физиев (13-4) в главния мач на UFC Рио на 11 октомври.

Оливейра (35-11) ще стъпи в битка в родината си за първи път от март 2020 г., когато победи със събмишън Кевин Лий в основен двубой на галавечер в столицата Бразилия. Боецът с прякор До Бронкс имаше шанс да си върне титлата в лека категория през юни на UFC 317 срещу Илия Топурия, но беше нокаутиран в първия рунд от непобедения грузинец. 35-годишният бразилец има редуващи се победи и загуби в последните си шест двубоя.

Срещу Оливейра на 11 октомври ще се изправи Рафаел Физиев, който наскоро прекъсна серия от три загуби с победа по точки над Игнасио Бахамондес в родината си Азербайджан през юни.

Потвърдени са и три други двубоя за UFC Рио:

Биа Мескита срещу Ирина Алексеева

Витор Петрино срещу Томас Петерсен

Жоната Диниз срещу Марио Пинто.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Видеото със Стъки. Спаринг или нещо друго? Николай Добруджански отговаря

Видеото със Стъки. Спаринг или нещо друго? Николай Добруджански отговаря

  • 7 авг 2025 | 13:23
  • 6102
  • 0
Царукян към Топурия: Просто се откажи от титлата

Царукян към Топурия: Просто се откажи от титлата

  • 7 авг 2025 | 11:08
  • 1401
  • 0
Хамзат Чимаев благодари на Доналд Тръмп за завръщането си в САЩ

Хамзат Чимаев благодари на Доналд Тръмп за завръщането си в САЩ

  • 7 авг 2025 | 11:00
  • 1299
  • 0
Треньор на бивш клуб член на БФ ММА разказва за съмнения за злоупотреби във федерацията

Треньор на бивш клуб член на БФ ММА разказва за съмнения за злоупотреби във федерацията

  • 6 авг 2025 | 20:35
  • 2317
  • 4
Николай Добруджански с анализ на представянето на бойците ни в аматьорския ММА

Николай Добруджански с анализ на представянето на бойците ни в аматьорския ММА

  • 6 авг 2025 | 19:16
  • 4166
  • 1
Министър Пешев за видеото с Туджарова и Стъки: Не одобрявам поведение, което може да се възприеме като унижение

Министър Пешев за видеото с Туджарова и Стъки: Не одобрявам поведение, което може да се възприеме като унижение

  • 6 авг 2025 | 17:32
  • 2229
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали)

11-те на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали)

  • 7 авг 2025 | 17:57
  • 1906
  • 1
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 5849
  • 8
Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 30241
  • 235
ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 31139
  • 124
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 15487
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 3431
  • 2