Чарлс Оливейра се завръща за битка в Рио

Чарлс Оливейра ще се изправи пред сериозно изпитание при завръщането си пред родна публика.

Елитната ММА верига UFC обяви в уебсайта си, че бившият шампион в лека категория ще се изправи срещу Рафаел Физиев (13-4) в главния мач на UFC Рио на 11 октомври.

Оливейра (35-11) ще стъпи в битка в родината си за първи път от март 2020 г., когато победи със събмишън Кевин Лий в основен двубой на галавечер в столицата Бразилия. Боецът с прякор До Бронкс имаше шанс да си върне титлата в лека категория през юни на UFC 317 срещу Илия Топурия, но беше нокаутиран в първия рунд от непобедения грузинец. 35-годишният бразилец има редуващи се победи и загуби в последните си шест двубоя.

Срещу Оливейра на 11 октомври ще се изправи Рафаел Физиев, който наскоро прекъсна серия от три загуби с победа по точки над Игнасио Бахамондес в родината си Азербайджан през юни.

Потвърдени са и три други двубоя за UFC Рио:



Биа Мескита срещу Ирина Алексеева



Витор Петрино срещу Томас Петерсен



Жоната Диниз срещу Марио Пинто.