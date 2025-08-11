Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Берое 2016 стартира подготовка на 15 август

Берое 2016 стартира подготовка на 15 август

  • 11 авг 2025 | 14:25
  • 325
  • 1

Мъжкият отбор на Берое 2016 стартира подготовка за новия сезон в ефбет Супер Волей на 15 август, съобщи президентът на клуба Живко Желев.

Традиционно волейболистите на Стара Загора са сред първите, които започват официално тренировъчен процес, като и тази година тази практика продължава, още повече с нарасналите амбиции на клуба за надграждане спрямо изминалите сезони.

„Първоначалните ни планове бяха да започнем на 11 август, но с оглед на участието на Мирослав Живков с националите под 19 години на световното първенство, отложихме старта с няколко дни“, коментира Живко Желев за BGvolleyball.com.

През настоящия сезон беройци ще отбележат първото си историческо участие в два форума - Суперкупата на България, както и на международна сцена, като ще играят в третия по сила европейски турнир – Чалъндж къп. На старта в Европа родният тим среща словашкия шампион Слован Братислава. Старозагорци са домакин в първия двубой, в средата на ноември. След седмица гостуват в словашката столица.

ВК Берое 2016 запазва и тримата си чужденци, както и по-голямата част от състава, който достигна до четвърто място през настоящия сезон в елита. Изходящи трансфери са на националите Жасмин Величков и Руси Желев, които ще играят в Италия.

Новопривлечени в състава са посрещачите Мартин Мечкаров, Пламен Шекерджиев и разпределителите - Николай Манчев и Ряангел Витеков.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Никола Гърбич определи групата на Полша, която се готви за Мондиал 2025

Никола Гърбич определи групата на Полша, която се готви за Мондиал 2025

  • 11 авг 2025 | 12:37
  • 681
  • 0
Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка във Варна

  • 11 авг 2025 | 12:21
  • 1776
  • 0
Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки

Зоран Терзич: Турция върви към отбор само с натурализирани волейболистки

  • 11 авг 2025 | 10:23
  • 1285
  • 0
Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)

Любо Агонцев се завърна в Пирин (Разлог)

  • 11 авг 2025 | 08:50
  • 1322
  • 3
Трансферна мистерия! Халкбанк представи канадски национал, който Монца привлече през юни

Трансферна мистерия! Халкбанк представи канадски национал, който Монца привлече през юни

  • 10 авг 2025 | 15:51
  • 1673
  • 1
Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

  • 10 авг 2025 | 11:55
  • 2061
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 20308
  • 100
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 28240
  • 22
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 77
  • 0
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 9568
  • 22
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 21031
  • 14
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 6358
  • 24