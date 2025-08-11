Берое 2016 стартира подготовка на 15 август

Мъжкият отбор на Берое 2016 стартира подготовка за новия сезон в ефбет Супер Волей на 15 август, съобщи президентът на клуба Живко Желев.

Традиционно волейболистите на Стара Загора са сред първите, които започват официално тренировъчен процес, като и тази година тази практика продължава, още повече с нарасналите амбиции на клуба за надграждане спрямо изминалите сезони.

„Първоначалните ни планове бяха да започнем на 11 август, но с оглед на участието на Мирослав Живков с националите под 19 години на световното първенство, отложихме старта с няколко дни“, коментира Живко Желев за BGvolleyball.com.

През настоящия сезон беройци ще отбележат първото си историческо участие в два форума - Суперкупата на България, както и на международна сцена, като ще играят в третия по сила европейски турнир – Чалъндж къп. На старта в Европа родният тим среща словашкия шампион Слован Братислава. Старозагорци са домакин в първия двубой, в средата на ноември. След седмица гостуват в словашката столица.

ВК Берое 2016 запазва и тримата си чужденци, както и по-голямата част от състава, който достигна до четвърто място през настоящия сезон в елита. Изходящи трансфери са на националите Жасмин Величков и Руси Желев, които ще играят в Италия.

Новопривлечени в състава са посрещачите Мартин Мечкаров, Пламен Шекерджиев и разпределителите - Николай Манчев и Ряангел Витеков.