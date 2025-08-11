Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха квалификациите в София

Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха квалификациите в София

  • 11 авг 2025 | 13:23
  • 140
  • 0
Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха квалификациите в София

Анас Маздрашки и Виктор Марков преодоляха квалификациите на турнира по тенис от категория АТР Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Така петима българи ще участват в основната схема на надпреварата, която се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

19-годишният Маздрашки победи номер 2 схемата в пресявките и 415-и в световната ранглиста за мъже Франко Агаменоне (Италия) с 6:4, 6:4 за 91 минути.

Българинът спечели първия сет с пробив във десетия гейм. Той изпусна на два пъти преднина от пробив във втората част, но с нов брейк в десетия гейм триумфира с победата.

20-годишният Марков показа страхотен характер и елиминира с 6:4, 2:6, 7:5 номер 7 в схемата и 478-и в света Сергей Фомин (Узбекистан). Двубоят продължи 2 часа и половина.

Българинът навакса на два пъти пробив пасив в първия сет и със серия от три поредни гейма го спечели с 6:4. Узбекистанецът поведе с 4:0 и във втората част и след 6:2 изравни резултата. Марков взе аванс с 5:2 в третата решаваща част, изпусна четири мачбола при 5:3 и още два при 5:4, за да се стигне до изравняване - 5:5. Това не пречупи българинът и той спечели следващите два гейма за крайното 7:5.

По-късно днес започват и мачовете от първия кръг от основната схема. Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски ще играе от 16.30 часа срещу Ариан Шах (Индия).

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов и полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев ще започнат участието си във вторник.  Иванов ще стартира срещу петия поставен Марат Шарипов (Русия), а Александър Василев излиза срещу Зденек Коларж (Чехия). Утре ще се играят и мачовете на Анас Маздрашки и Виктор Марков на старта на основната схема.

Петима българи ще участват в надпреварата на двойки. В изцяло български мач от първия кръг третите поставени Александър Донски и Пьотр Нестеров срещат Александър Василев и Виктор Киров.  Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще имат за съперници номер 2 Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

В края на следващата седмица на Български национален WINBET тенис център пък започва и турнир от категория АТР Чалънджър 75 с награден фонд 91 250 евро.

Следвай ни:

Още от Тенис

Мухова се справи с французойка, Крейчикова обърна Свитолина

Мухова се справи с французойка, Крейчикова обърна Свитолина

  • 11 авг 2025 | 06:41
  • 706
  • 0
Зверев подобри постижение на Григор Димитров

Зверев подобри постижение на Григор Димитров

  • 11 авг 2025 | 06:03
  • 5328
  • 0
Зверев нямаше проблеми срещу представител на домакините, противникът на Шелтън се предаде във втория сет

Зверев нямаше проблеми срещу представител на домакините, противникът на Шелтън се предаде във втория сет

  • 11 авг 2025 | 05:51
  • 561
  • 0
Гоф преодоля втория кръг в Синсинати и ще играе срещу екзекуторката на Томова

Гоф преодоля втория кръг в Синсинати и ще играе срещу екзекуторката на Томова

  • 11 авг 2025 | 00:33
  • 820
  • 0
Разочарование за Де Минор и двойна чешка радост в Синсинати

Разочарование за Де Минор и двойна чешка радост в Синсинати

  • 11 авг 2025 | 00:29
  • 1715
  • 0
Украинка спря похода на Виктория Томова в Синсинати

Украинка спря похода на Виктория Томова в Синсинати

  • 10 авг 2025 | 20:15
  • 9683
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 11109
  • 40
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 21981
  • 11
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 5663
  • 11
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 5831
  • 0
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 4134
  • 20
Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

  • 11 авг 2025 | 07:26
  • 7406
  • 38