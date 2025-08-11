Никола Гърбич определи групата на Полша, която се готви за Мондиал 2025

Селекционерът на националния отбор на Полша Никола Гърбич определи разширения състав на “Дружина полска”, който се готви за участие на световното първенство във Филипините през септември.

Към тима вече се присъединиха звездите Бартош Курек и Норберт Хубер, които пропуснаха турнира на Лигата на нациите заради контузии.

В последния момент Никола Гърбич повика по спешност още един състезател на поста либеро - Матеуш Чункиевич.

Това се наложи заради контузия на Максимилиан Граниечни, която обаче не се оказа сериозна.

Полша спечели по категоричен начин VNL през 2025 година, а сега е фаворит и за спечелване на Световното първенство през 2025 година.

❗️ SELEKCJONER REPREZENTACJI POLSKI NIKOLA GRBIĆ DLA "PRZEGLĄDU SPORTOWEGO":



🎙: - Ten rok jest naprawdę trudny, jeśli chodzi o te kwestie, choć każdemu z zawodników dolegało co innego. Monitorujemy sytuację związaną z Maksem, który jednak jest z nami w Zakopanem. Mateusz… pic.twitter.com/umu1fhNERc — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 11, 2025

В първата фаза на надпреварата поляците ще играят в Група B срещу Нидерландия, Румъния и Катар.

Поляците стана световни шампиони през 2014 година водени от Стефан Антига, както и през 2018 година, когато начало на “Дружина полска” бе Витал Хейнен.

Разширен състав на Полша за Мондиал 2025:

Разпределители:

Марчин Коменда

Ян Фирлей

Диагонали:

Бартош Курек

Кевин Сасак

Бартоламой Болондж

Посрещачи:

Вилфредо Леон

Томаш Форнал

Камил Семенюк

Бартош Беднож

Артур Шалпук

Централни блокировачи:

Якуб Кохановски

Нарберт Хубер

Лимон Якубишчак

Якуб Новак

Матеуш Пореба

Либера:

Якуб Попивчак

Максимилиан Граниечни

Матеуш Чункиевич.