  Никола Гърбич определи групата на Полша, която се готви за Мондиал 2025

Никола Гърбич определи групата на Полша, която се готви за Мондиал 2025

  11 авг 2025 | 12:37
Селекционерът на националния отбор на Полша Никола Гърбич определи разширения състав на “Дружина полска”, който се готви за участие на световното първенство във Филипините през септември.

Към тима вече се присъединиха звездите Бартош Курек и Норберт Хубер, които пропуснаха турнира на Лигата на нациите заради контузии.

В последния момент Никола Гърбич повика по спешност още един състезател на поста либеро - Матеуш Чункиевич.

Това се наложи заради контузия на Максимилиан Граниечни, която обаче не се оказа сериозна.

Полша спечели по категоричен начин VNL през 2025 година, а сега е фаворит и за спечелване на Световното първенство през 2025 година.

В първата фаза на надпреварата поляците ще играят в Група B срещу Нидерландия, Румъния и Катар.

Поляците стана световни шампиони през 2014 година водени от Стефан Антига, както и през 2018 година, когато начало на “Дружина полска” бе Витал Хейнен.

Разширен състав на Полша за Мондиал 2025:

Разпределители:

Марчин Коменда

Ян Фирлей

Диагонали:

Бартош Курек

Кевин Сасак

Бартоламой Болондж

Посрещачи:

Вилфредо Леон

Томаш Форнал

Камил Семенюк

Бартош Беднож

Артур Шалпук

Централни блокировачи:

Якуб Кохановски

Нарберт Хубер

Лимон Якубишчак

Якуб Новак

Матеуш Пореба

Либера:

Якуб Попивчак

Максимилиан Граниечни

Матеуш Чункиевич.

