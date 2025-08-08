Популярни
Без капитански ленти с цветовете на дъгата в Премиър лийг

  8 авг 2025
Без капитански ленти с цветовете на дъгата в Премиър лийг

Капитаните на отборите от английското първенство по футбол няма да носят ленти с цветовете на дъгата през новия сезон. Причина за това е изтичането на десетгодишното партньорство между Висшата лига и движението "Стоунуол".

Приключването на партньорството обаче не означава, че английското първенство ще оттегли подкрепата си към LGBTQ+ общността. Вместо това Висшата лига развива своя собствена програма, която не включва оцветяването на капитански ленти в цветовете на дъгата.

Кампанията на "Стоунуол" и Висшата лига бе игнорирана често от капитани на различни отбори. Марк Геи от Кристъл Палас излезе с религиозен надпис върху дъгата, което доведе до предупреждение за защитника от ФА. То обаче не бе последвано от наказание, когато той носи сходна лента в следващия мач. Висшата лига дори не отчете това, че капитанът на Ипсуич Сам Морси носи стандартна лента в двата мача, в които трябваше да излезе с такава с цветовете на дъгата.

Капитаните на клубовете от Висшата лига са постигнали съгласие да продължат практиката с полагане на коляно преди два мача, посветени на кампанията "Без място за расизъм". Това ще се случва през октомври.

Противоположно е настроението в женския футбол, където ще спрат полагането на коляно. Националките на Англия обявиха по време на европейското първенство, че го правят, защото е нужно много повече от това за спиране на расизма. Те посочиха за пример инцидент с Джес Картър по време на турнира.

