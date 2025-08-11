Деница Манолова в "Идеалната петица" на Евро 2025 за жени до 20 години

Деница Манолова получи заслужено признание за силното си представяне на европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години, дивизия "Б", което се проведе в Унгария. Състезателката на Рилски спортист намери място в "Идеалната петица" на турнира в Мишколц.

Българката бе наградена след края на финалния двубой, който приключи с успех на Унгария над Сърбия със 71:44. Тя бе с ключов принос за класирането на България в Топ 4 на европейското след четири победи и три загуби. В последния си мач националките отстъпиха на Хърватия със 78:82 и останаха четвърти.

България отстъпи пред Унгария

Манолова зае трето място сред реализаторите на турнира в Мишколц. 176-сантиметровата състезателка регистрира средно по 16,3 точки в общо 7 мача. Най-доброто й постижение бяха 31 точки в срещата срещу Ирландия. Тя демонстрира успеваемост в стрелбата от игра 39,8%, включително 46,8% от средна дистанция и 27,3% от тройката, както и 86,1% от линията за изпълнение на наказателни удари. На сметката си Манолова остава още средни показатели от 5,6 борби, 3,4 асистенции и 2,3 откраднати топки за 31,2 минути на мач.