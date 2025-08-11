Деница Манолова в "Идеалната петица" на Евро 2025 за жени до 20 години

Популярни
  • 11 авг 2025 | 08:56
Деница Манолова получи заслужено признание за силното си представяне на европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години, дивизия "Б", което се проведе в Унгария. Състезателката на Рилски спортист намери място в "Идеалната петица" на турнира в Мишколц.

Българката бе наградена след края на финалния двубой, който приключи с успех на Унгария над Сърбия със 71:44. Тя бе с ключов принос за класирането на България в Топ 4 на европейското след четири победи и три загуби. В последния си мач националките отстъпиха на Хърватия със 78:82 и останаха четвърти.

България отстъпи пред Унгария
България отстъпи пред Унгария

Манолова зае трето място сред реализаторите на турнира в Мишколц. 176-сантиметровата състезателка регистрира средно по 16,3 точки в общо 7 мача. Най-доброто й постижение бяха 31 точки в срещата срещу Ирландия. Тя демонстрира успеваемост в стрелбата от игра 39,8%, включително 46,8% от средна дистанция и 27,3% от тройката, както и 86,1% от линията за изпълнение на наказателни удари. На сметката си Манолова остава още средни показатели от 5,6 борби, 3,4 асистенции и 2,3 откраднати топки за 31,2 минути на мач.

