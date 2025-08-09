Популярни
  • 9 авг 2025 | 22:19
България отстъпи пред Унгария

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години не успя да се класира за финал на Европейското първенство в Дивизия "Б", което се провежда в Мишколц, Унгария. Баскетболистките, водени от селекционера Маргарита Маринкова, отстъпиха пред домакините от Унгария с 55:67 в първия полуфинал на турнира.

Утре (10 август) националките ще играят срещу загубилия от другия полуфинал между Сърбия и Хърватия. Победителят в сблъсъка за третото място ще вземе и бронзовите медали на шампионата и ще се завърне в Дивизия "А" от следващата година.

През първото полувреме двата тима си размениха по една част, като на почивката имаше равенство - 27:27. След паузата националките стояха близо до съперника чрез Деница Манолова, Ивана Бонева и Яна Карамфилова, но в края на третия период унгарките дръпнаха с 51:44.

През последните 10 минути Гергана Маданкова и Деница Манолова бяха точни, за да намалят пасива на българския тим до 49:53. Домакините от Унгария обаче отново взеха аванс от 61:51 и до края на двубоя не изпуснаха водачеството, въпреки опитите за обрат на българките.

Деница Манолова се отчете с 20 точки за България. Ивана Бонева и Яна Карамфилова оформиха "дабъл-дабъл" на сметките си. Бонева завърши с 12 точки и 10 борби, а Карамфилова с 11 точки и 11 борби.

Тира Ахо бе най-резултатна за Унгария с 16 точки.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

