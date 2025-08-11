Зверев подобри постижение на Григор Димитров

Германският тенисист Александър Зверев спечели своя мач номер 156 на турнир от сериите на ATP “Мастърс”. Това стана тази нощ по време на срещата му от втория кръг на силния турнир в Синсинати, САЩ, след като надделя с 6:3 6:3 срещу представителя на домакините Нишеш Басавареди.

Зверев нямаше проблеми срещу представител на домакините, противникът на Шелтън се предаде във втория сет

Така Зверев задмина първата българска ракета Григор Димитров, с който към момента имаха по 155 победи в тази класация. Двамата бяха най-добрите тенисисти, родени след 1990 г. в това отношение, като вече германецът държи рекорда еднолично и тепърва той може да порастне до края на седмицата.

156 - Alexander Zverev has claimed a 156th match win at ATP Masters 1000 events, surpassing Grigor Dimitrov (155) for the outright-most of any player born since the format's introduction in 1990. Lead.#CincyTennis | @CincyTennis @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/cePwwaO8Sp — OptaAce (@OptaAce) August 11, 2025