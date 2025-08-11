Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Зверев подобри постижение на Григор Димитров

Зверев подобри постижение на Григор Димитров

  • 11 авг 2025 | 06:03
  • 995
  • 0
Зверев подобри постижение на Григор Димитров

Германският тенисист Александър Зверев спечели своя мач номер 156 на турнир от сериите на ATP “Мастърс”. Това стана тази нощ по време на срещата му от втория кръг на силния турнир в Синсинати, САЩ, след като надделя с 6:3 6:3 срещу представителя на домакините Нишеш Басавареди.

Зверев нямаше проблеми срещу представител на домакините, противникът на Шелтън се предаде във втория сет
Зверев нямаше проблеми срещу представител на домакините, противникът на Шелтън се предаде във втория сет

Така Зверев задмина първата българска ракета Григор Димитров, с който към момента имаха по 155 победи в тази класация. Двамата бяха най-добрите тенисисти, родени след 1990 г. в това отношение, като вече германецът държи рекорда еднолично и тепърва той може да порастне до края на седмицата.

