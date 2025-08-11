Зверев нямаше проблеми срещу представител на домакините, противникът на Шелтън се предаде във втория сет

В ранните часове на днешния 11-ти август (понеделник) се изиграха последните пет мача от втория кръг в турнира на ATP в Синсинати, САЩ.

Двама от представителите на домакините играха силно и си заслужиха участие напред в надпреварата. Първо, Брендън Накашима победи белгиецът Александър Блокс с 4:6 6:3 7:6(5), а след това Бен Шелтън изигра сет и половина срещу Камило Уго Карабели, който се отказа във втората част.

Третият американец Нишеш Басавареди обаче нямаше подобно спортно щастие и отстъпи срещу опитния Александър Зверев с 3:6 3:6. В следващия кръг германецът ще срещне именно Накашима, който ще опита да отмъсти за сънародника си.

156 - Alexander Zverev has claimed a 156th match win at ATP Masters 1000 events, surpassing Grigor Dimitrov (155) for the outright-most of any player born since the format's introduction in 1990. Lead.#CincyTennis | @CincyTennis @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/cePwwaO8Sp — OptaAce (@OptaAce) August 11, 2025

В другите две срещи Карен Хачанов от Русия елиминира французина Валентин Ройе с 6:4 7:6(6), а сърбинът Хамад Медидович пречупи нидерландеца Талон Грикспор след 6:4 7:6(3).

Тази вечер ще се изиграят първите срещи от третия кръг.