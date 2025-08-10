Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) с Переа и Тодор Павлов срещу Арда

Локо (Пд) с Переа и Тодор Павлов срещу Арда

  • 10 авг 2025 | 20:39
  • 233
  • 0
Локо (Пд) с Переа и Тодор Павлов срещу Арда

Представителният отбор на Локомотив Пловдив е гост на Арда в четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят е насрочен за утре (11.08) от 21:15 часа в Кърджали. В групата на „черно-белите“ се завръщат Хуан Переа и Тодор Павлов. Сред 20-те попадна и юношата на клуба Александър Александров.

Групата на Локомотив:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов, Николай Николаев, Лукас Риян, Мартин Русков, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Хуан Переа, Аксел Велев

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски 2:1 Спартак (Варна)

Левски 2:1 Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 20:36
  • 83104
  • 271
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 71723
  • 16
Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

  • 10 авг 2025 | 18:31
  • 1508
  • 0
Берое подписа с аржентински защитник

Берое подписа с аржентински защитник

  • 10 авг 2025 | 18:10
  • 550
  • 0
Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица

Локо (ГО) не иска да се разпространяват лъжи за снощния мач с Беласица

  • 10 авг 2025 | 17:41
  • 1473
  • 0
Киров връща звезда на Ботев в стартовия състав

Киров връща звезда на Ботев в стартовия състав

  • 10 авг 2025 | 17:15
  • 4293
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 2:1 Спартак (Варна)

Левски 2:1 Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 20:36
  • 83104
  • 271
11-те на Ботев и Локомотив (София)

11-те на Ботев и Локомотив (София)

  • 10 авг 2025 | 20:05
  • 3826
  • 2
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 35202
  • 84
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 10 авг 2025 | 19:50
  • 71723
  • 16
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 57876
  • 193
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 33983
  • 92