Локо (Пд) с Переа и Тодор Павлов срещу Арда

Представителният отбор на Локомотив Пловдив е гост на Арда в четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят е насрочен за утре (11.08) от 21:15 часа в Кърджали. В групата на „черно-белите“ се завръщат Хуан Переа и Тодор Павлов. Сред 20-те попадна и юношата на клуба Александър Александров.

Групата на Локомотив:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов, Николай Николаев, Лукас Риян, Мартин Русков, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Хуан Переа, Аксел Велев