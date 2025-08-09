Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

  • 9 авг 2025 | 17:57
  • 486
  • 0

Бившият футболист на ЦСКА Даниел Моралес посочи ключовите грешки в отбрана, които костваха на „червените“ поражението от Локомотив (Пловдив). В студиото на Sportal.bg той направи детайлен разбор на ситуацията, довела до късното попадение във вратата на столичани.

„Един такъв анализ понякога е доста интересен. Зрителите виждат футбола по един начин, гледната точка на треньорите и феновете е различна. Когато отиваш на театър, гледаш само шоуто, не гледаш репетицията. Ще разгледаме ситуацията за гол, която е интересна и можеше да се предотврати много по-лесно,“ започна анализа си Моралес.

ЦСКА загуби болезнено от Локо в Пловдив, "червената" агония продължава
ЦСКА загуби болезнено от Локо в Пловдив, "червената" агония продължава

Той обясни, че всичко е започнало със спорна топка във въздуха:

„Не това е проблемът, а къде ще отиде топката след това. Загубва се първа топка, загубва се и втора топка. Виждаме, че защитата на ЦСКА все пак е добре подредена при тази атака на Локомотив – линията е близо, хората са подсигурени, футболистите имат поглед към топката и са полуобърнати, готови да се придвижат назад. Тук можем да поздравим защитата на ЦСКА.“

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно
Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Първият ключов момент според Моралес идва, когато Вион напуска зоната си, за да направи двойна преса заедно с Додай:

„Това е неуспешно, защото Додай вече е блокирал Еспиноса и той няма друг вариант, освен да подаде топката. Ключов момент е и реакцията на Делова и Пастор – те трябва да са по-напред. Когато Андреев владее топката, ясно се вижда, че индивидуалното решение на Делова и Пастор закъснява. Няма как да виним треньора, когато индивидуалното действие закъснява. Моят принцип, който винаги казвам на футболистите, е да се намират между съперника с топката и вратата.“

ЦСКА ще има възможност бързо да отговори на разочарованието, тъй като още днес тимът излиза в ново изпитание от efbet Лига – срещу коравия състав на Черно море. Наставникът на „армейците“ заяви преди двубоя, че един позитивен резултат може да промени всичко и че клубът продължава да търси качествени попълнения на всички позиции.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Академик (Свищов) с категоричен успех

Академик (Свищов) с категоричен успех

  • 9 авг 2025 | 12:38
  • 1394
  • 0
Лудогорец обяви програмата за гостуването в Унгария

Лудогорец обяви програмата за гостуването в Унгария

  • 9 авг 2025 | 12:25
  • 839
  • 1
Дубълите на Черно море и Фратрия си вкараха по два гола

Дубълите на Черно море и Фратрия си вкараха по два гола

  • 9 авг 2025 | 12:18
  • 884
  • 0
Душан Керкез определи група от 21 футболисти за двубоя с Черно море

Душан Керкез определи група от 21 футболисти за двубоя с Черно море

  • 9 авг 2025 | 12:07
  • 4358
  • 4
Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

  • 9 авг 2025 | 18:00
  • 14115
  • 3
Проблеми в атака за Арда (Кърджали)

Проблеми в атака за Арда (Кърджали)

  • 9 авг 2025 | 10:00
  • 2784
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило

ЦСКА 0:0 Черно море, Пастор преквалифициран на дясно крило

  • 9 авг 2025 | 19:23
  • 24398
  • 74
Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

Втора лига на живо: ранен гол за "акулите" в Перник

  • 9 авг 2025 | 18:00
  • 14115
  • 3
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 25223
  • 37
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 24830
  • 88
България - Нидерландия, аванс за гостите

България - Нидерландия, аванс за гостите

  • 9 авг 2025 | 19:02
  • 8169
  • 11
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 38517
  • 36