Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

Бившият футболист на ЦСКА Даниел Моралес посочи ключовите грешки в отбрана, които костваха на „червените“ поражението от Локомотив (Пловдив). В студиото на Sportal.bg той направи детайлен разбор на ситуацията, довела до късното попадение във вратата на столичани.

„Един такъв анализ понякога е доста интересен. Зрителите виждат футбола по един начин, гледната точка на треньорите и феновете е различна. Когато отиваш на театър, гледаш само шоуто, не гледаш репетицията. Ще разгледаме ситуацията за гол, която е интересна и можеше да се предотврати много по-лесно,“ започна анализа си Моралес.

Той обясни, че всичко е започнало със спорна топка във въздуха:

„Не това е проблемът, а къде ще отиде топката след това. Загубва се първа топка, загубва се и втора топка. Виждаме, че защитата на ЦСКА все пак е добре подредена при тази атака на Локомотив – линията е близо, хората са подсигурени, футболистите имат поглед към топката и са полуобърнати, готови да се придвижат назад. Тук можем да поздравим защитата на ЦСКА.“

Първият ключов момент според Моралес идва, когато Вион напуска зоната си, за да направи двойна преса заедно с Додай:

„Това е неуспешно, защото Додай вече е блокирал Еспиноса и той няма друг вариант, освен да подаде топката. Ключов момент е и реакцията на Делова и Пастор – те трябва да са по-напред. Когато Андреев владее топката, ясно се вижда, че индивидуалното решение на Делова и Пастор закъснява. Няма как да виним треньора, когато индивидуалното действие закъснява. Моят принцип, който винаги казвам на футболистите, е да се намират между съперника с топката и вратата.“

ЦСКА ще има възможност бързо да отговори на разочарованието, тъй като още днес тимът излиза в ново изпитание от efbet Лига – срещу коравия състав на Черно море. Наставникът на „армейците“ заяви преди двубоя, че един позитивен резултат може да промени всичко и че клубът продължава да търси качествени попълнения на всички позиции.