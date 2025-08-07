Популярни
Локо (Пд) привлече талант от Арда

  • 7 авг 2025 | 10:35
  • 827
  • 0
Локомотив Пловдив привлече един от големите таланти в школата на Арда. 18-годишният Енес Мишев игра за юношите на черно-белите при спечелването на Купа Христо Бонев в Самоков, а изявите му бяха оценени и той бе взет в първия отбор. Вчера той направи първа тренировка с представителния тим на железничарите.

В заниманието под ръководството на треньора участваха възстановените след вирусно заболяване и травма Тодор Павлов и Хуан Переа. Те не бяха в групата при победата над ЦСКА с 1:0 миналата събота. Двамата обаче вече тренират на пълни обороти и ще са на линия за гостуването на Арда. Мачът на стадион Дружба в Кърджали е в понеделник от 21.15 часа и ще бъде ръководен от търновския доцент по лингвистика Георги Давидов.

