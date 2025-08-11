Ще дочака ли някой победа? Септември посреща Берое

Отборите на Септември и Берое се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Локомотив” е с начален час 19:00 и ще бъде ръководен от Драгомимр Драганов.

Двата тима все още търсят първата си победа в шампионата. Домакините започнаха с много тежка програма и записаха три загуби в първите си мачове - от Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948. Гостите пък стартираха с две равенства - срещу Спартак (Варна) и ЦСКА 1948, след което загубиха визитата си на Черно море.

Старозагорци загубиха голямата си звезда Леандро Годой, който бе трансфериран в ЦСКА и ще трябва да търсят алтернатива в атаката. Съставът от София пък продължава да налага млади футболисти и ще се надява на подобряване в представянето.

Берое представи заместника на Годой

През миналия сезон двата тима се срещнаха на два пъти един срещу друг, като Берое записа на два пъти успех с 1:0 и 2:0.