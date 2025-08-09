Информация за феновете на Ботев преди домакинството на Локо (София)

Ботев Пловдив приема Локомотив София в среща от 4-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е в неделя от 21:15 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

За привържениците е предвидена фен зона, която се намира в непосредствена близост до фен магазина откъм ул. „Богомил“.

В нея „жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Повече информация относно организацията в неделния ден може да намерите в следващите редове:

в 11:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион „Христо Ботев“

в 12:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. „Богомил“

в 17:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 10лв.)

в 17:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 18:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 19:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион „Христо Ботев“.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. „Източен“.

Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. „Богомил“ и ул. „Варшава“.

Забележка: Привържениците, опитали да закупят пропуски през онлайн системата и не успели да се сдобият с билети, да изпратят информация на vasilfilipov8@gmail.com .