Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Трансферна мистерия! Халкбанк представи канадски национал, който Монца привлече през юни

Трансферна мистерия! Халкбанк представи канадски национал, който Монца привлече през юни

  • 10 авг 2025 | 15:51
  • 202
  • 0

Трансферна мистерия се завихри в Европа, след като воденият от Радостин Стойчев турски гранд Халкбанк (Анкара) представи вчера канадския национал Броуди Хофър.

Всичко щеше да е в реда на нещата, ако на 23 юни 25-годишният посрещач, който през последния сезон игра за италианския Призма (Таранто), не бе представен и от Веро Волей (Монца).

Намалиха наказанието на Р.С. на 4 месеца в Италия
Намалиха наказанието на Р.С. на 4 месеца в Италия

И към момента Броуди Хофър, който изигра фантастичен мач за Канада и заби 21 точки при успеха над България с 3:0 в Лигата на нациите тази година, се води волейболист на Монца в официалния сайт на Волейболната лига на Италия.

Засега обаче е сигурно, че Броуди Хофър ще продължи кариерата си в Халкбанк, където през новия сезон ще играят още Цветан Соколов, Йоанди Леал, Марек Шотола, Юнус Емре Тая, Туна Узункол, Ийт Хамза Аслан, Умут Йоздемир, Ахмет Самет Балтачъ, Улас Къяк, Ертогрул Гази Метин и Волкан Дьоне.

9 години по-късно! Цветан Соколов отново е волейболист на турски гранд
9 години по-късно! Цветан Соколов отново е волейболист на турски гранд

Халкбанк има предварителен договор и с полски национал Александър Сливка, но контузи ще го извади от игра вероятно поне за 2 месеца от началото на сезона.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

Илия Петков: За класиране на Олимпиада ще играя и до 45 години

  • 10 авг 2025 | 11:55
  • 962
  • 3
Намалиха наказанието на Р.С. на 4 месеца в Италия

Намалиха наказанието на Р.С. на 4 месеца в Италия

  • 10 авг 2025 | 10:55
  • 3067
  • 1
Пред Sportal.bg! Алекс Николов със специално послание към баскетболните национали

Пред Sportal.bg! Алекс Николов със специално послание към баскетболните национали

  • 9 авг 2025 | 23:12
  • 7763
  • 1
България U21 с тежка втора загуба на Мондиал 2025

България U21 с тежка втора загуба на Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 17:21
  • 4079
  • 6
Италия започва подготовка за Мондиал 2025 с 15 играчи

Италия започва подготовка за Мондиал 2025 с 15 играчи

  • 9 авг 2025 | 15:08
  • 1240
  • 0
Италия продължава подготовката си за Световното в Тайланд с 16 волейболистки

Италия продължава подготовката си за Световното в Тайланд с 16 волейболистки

  • 9 авг 2025 | 14:52
  • 1182
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 37500
  • 152
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 7468
  • 40
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 19332
  • 64
Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 18472
  • 76
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 9536
  • 14
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 56133
  • 13