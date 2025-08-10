Трансферна мистерия! Халкбанк представи канадски национал, който Монца привлече през юни

Трансферна мистерия се завихри в Европа, след като воденият от Радостин Стойчев турски гранд Халкбанк (Анкара) представи вчера канадския национал Броуди Хофър.

Всичко щеше да е в реда на нещата, ако на 23 юни 25-годишният посрещач, който през последния сезон игра за италианския Призма (Таранто), не бе представен и от Веро Волей (Монца).

И към момента Броуди Хофър, който изигра фантастичен мач за Канада и заби 21 точки при успеха над България с 3:0 в Лигата на нациите тази година, се води волейболист на Монца в официалния сайт на Волейболната лига на Италия.

Засега обаче е сигурно, че Броуди Хофър ще продължи кариерата си в Халкбанк, където през новия сезон ще играят още Цветан Соколов, Йоанди Леал, Марек Шотола, Юнус Емре Тая, Туна Узункол, Ийт Хамза Аслан, Умут Йоздемир, Ахмет Самет Балтачъ, Улас Къяк, Ертогрул Гази Метин и Волкан Дьоне.

Халкбанк има предварителен договор и с полски национал Александър Сливка, но контузи ще го извади от игра вероятно поне за 2 месеца от началото на сезона.