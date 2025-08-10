Намалиха наказанието на Р.С. на 4 месеца в Италия

На 5 август 2025 г. Федералният апелативен съд на Италианската федерация по волейбол (FIPAV) обяви решението си по жалбата на треньора Р.С., санкциониран през юли с 6-месечно отстраняване от всякаква федерална дейност, информира volleyball.it.

Новината бе публикувана първо от най-големият и авторитетен италиански волейболен сайт volleyball.it – източник, цитиран по-късно от редица чуждестранни, включително руски медии, които твърдяха, че става въпрос за българския треньор Радостин Стойчев.

Случаят, описан в документа на FIPAV, прилича на инцидента от началото на януари, когато при гостуване на Рана (Верона) в Чивитанова за мач срещу Лубе се случи сблъсък, който напълно се припокрива с детайлите в дисциплинарния доклад.

Според първоначалното решение на Федералния съд от 9 юли, Р.С. е влязъл във физически и вербален конфликт със зрител – обвиненията включват обиди, удар в рамото и гърдите, последван от стискане за врата. Съдът прие наличието на утежняващи вината обстоятелства и постанови максималната санкция от 6 месеца.

Решението от 2 юли, в което Федералният съд на (FIPAV), в документ, пълен с редакции (единственото известно име е това на адвокат Стефано Фанини , настоящ президент на клуба от Верона, цитиран в документа като адвокат на клуба, участвал в производството), санкционира треньор с шестмесечно наказание за това, че е поставил ръце около врата – или може би просто ръка на рамото – на зрител? Решение, което – въпреки удобните прессъобщения – удостоверява, че клубът е уволнил бившия си треньор?

Е, наскоро Федералният апелативен съд на (FIPAV), в отговор на „Жалба съгласно чл. 42 от Правния регламент срещу решението на Федералния съд на (FIPAV) - CUN 07 от 09 юли 2025 г., дисциплинарно производство № 84.24.25 - предложено от г-н RS“, я прие по същество, като намали дисквалификацията от 6 на 4 месеца , считано от датата на 9 юли.

В полза на RS - с помощта на адвокат Масимо Дела Роса - съдът постанови, че оспорваните факти не отговарят на изискванията за сериозност или лекомислени мотиви, предвидени в член 102, буква d), и следователно реши, че отегчаващото обстоятелство не следва да се прилага , което позволява по-лека форма на санкция.

Смекчаващите вината обстоятелства, посочени в член 104, букви а) и б), също са в полза на Р.С.:

• а) когато обвиняемият признае отговорността си или сътрудничи при установяване на фактите (напр. спонтанно признание, коректно поведение в съда).

• б) когато поведението е било обусловено от провокация или други обстоятелства, които намаляват неговата тежест (напр. особено напрежение, получени обиди и др.).

Компанията ,представлявана от адвокат Стефано Фанини, оспори съдържанието на жалбата на Р.С. и тълкуването на доказателствата, направено от нейната защита.