Удар по амбициите на Бетис: Иско със сериозна контузия

  • 10 авг 2025 | 15:42
Капитанът на Бетис Иско е получил тежка контузия по време на вчерашната контрола с Малага, съобщиха от клуба днес. Бившият полузащитник на Реал Мадрид е със счупена фибула на десния крак и по предварителни прогнози ще отсъства около три месеца. Това означава, че той ще отсъства от терените вероятно поне до ноември, което е сериозен удар по амбициите на “зелено-белите”. Това означава, че той ще пропусне началото на сезона в Ла Лига, но също така и първите двубои от Лига Европа. До този момент от “Бенито Вийямарин” осъществиха и две съществена продажби, пращайки Джони Кардосо в Атлетико Мадрид и Хесус Родригес в Комо, което отслаби сериозно тима на Мануел Пелегрини.

Бетис плати 13 млн. евро за халф на Монтерей
Бетис плати 13 млн. евро за халф на Монтерей

Най-сериозното ново попълнение пък е Нелсон Деоса, който пристигна от Мексико срещу почти 12 милиона евро. Бетис продължава да е свързван много настойчиво с крилото на Манчестър Юнайтед Антони. Бразилецът изигра втората част от сезона при “зелено-белите” и се представи на отлично ниво, записвайки пет гола и две асистенции. Въпреки това испанците искат да задържат халфа само под наем и отказват да платят обявената от “червените дяволи” цена от около 30 милиона евро, но сериозната травма на Иско може да преосмисли тяхната позиция.

Снимки: Gettyimages

