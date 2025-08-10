Две български победи в първия ден на "Чалънджър"-а в София

Анас Маздрашки и Виктор Марков се класираха за втория кръг в квалификациите на турнира от категория АТР Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата започна днес на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Маздрашки спечели първия сет с 6:3 срещу Максим Шазал, след което представителя на Франция се отказа от участие в мача. За влизане в основната схема Маздрашки ще играе срещу номер 2 Франко Агаменоне (Италия).

В изцяло български мач Виктор Марков победи Пьотр Нестеров с 6:1, 6:3 за 75 минути игра. В последния кръг на пресявките Марков ще спори с победителя от мача между номер 7 Сергей Фомин (Узбекистан) и Праджуал Дев (Индия).

Други трима българи отпаднаха в първия кръг на квалификациите. Янаки Милев отстъпи пред Себастиан Джима (Румъния) с 3:6, 3:6 за 74 минути. Георги Георгиев загуби в изключително драматичен двубой от Тадеаш Пароулек (Чехия) с 6:2, 4:6, 6:7(4) за 3:12 часа, а Виктор Киров претърпя поражение от Кирил Киватцев (Русия) с 1:6, 3:6 за 77 минути.

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов, полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев и Александър Донски получиха "уайлд кард" от организаторите за участие в основната схема. Иван Иванов ще стартира срещу петия поставен Марат Шарипов (Русия). Александър Василев излиза срещу Зденек Коларж (Чехия), а Александър Донски срещу Ариан Шах (Индия).

Петима българи ще участват в надпреварата на двойки. В изцяло български мач от първия кръг третите поставени Александър Донски и Пьотр Нестеров срещат Александър Василев и Виктор Киров. Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще имат за съперници номер 2 Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

В края на следващата седмица на Български национален WINBET тенис център пък започва и турнир от категория АТР Чалънджър 75 с награден фонд 91 250 евро.