Тереза Маринова: Предстои битка за честността

Тереза Маринова нарече трусовете в леката атлетика битка за честността. Бившата състезателка в тройния скок говори за отминалото Общо събрание на централата, което не мина без сериозни скандали, както и за това да бъде проведено ново такова, което да е прозрачно. Златната медалистка от Олимпийските игри в Сидни през 200 година гостува в предаването „Арена спорт“, където сподели и какво предстои в родната атлетика.

"Страстите след Общото събрание се уталожиха. Аз в никакъв случай не исках да излизам толкова емоционално пред медиите, но ме хванаха точно в моментите, който се случиха всички неща. Бях много афектирана. Не съжалявам за нищо, което съм казала, защото в крайна сметка за всички може би стана ясно, че Общото събрание, което с проведе, не може да бъде наречено такова“, започна тя.

Легендарната лекоатлетка коментира и производството по вписване на новото ръководство на федерацията от страна на Търговския регистър по жалба на Актив 2013.

“Не смятам, че това ще се отрази по някакъв начин на родната лека атлетка. Предстои една битка за честността. Това, което искаме, е да бъде проведен изборът на ново Общо събрание и то да има прозрачност, и проведено по правилата.“

“В няколко интервюта заявих, че не е тема на разговор дали ще се кандидатирам за президент на БФЛА. В момента трябва да се стигне до дискусия кое би било полезно за леката атлетика. Аз застанах зад една много ясна програма какво искаме да направим с бъдещето на този спорт, защото в противен случай ние просто изчезваме от картата. Говоря за програмата на Иван Колев. Разбира се, че е мислено в посока за нейното финансово обезпечаване. В много голяма част от тази програма има кой да застане зад нещата, които искахме да се случат. Неслучайно застанах зад това нещо“, каза още бившата състезателка в тройния скок.

Олимпийската шампионка от Сидни подкрепи мнението на Ивет Лалова, която по-рано тази седмица излезе с декларация, в която сподели, че мнението на българските атлети трябва да бъде чуто.

“Разбира се, че подкрепям позицията на Ивет. Прочетох много неща между редовете. За съжаление, много хора не могат да ги прочетат, това е проблемът. В по-голямата си част Ивет споделя същото мнение, което ние споделихме във въпросната програма, в която беше публикувана в деня преди Общото събрание. Ние заставаме зад идеята Общото събрание да избере своя президент. Трябва да се промени уставът, всички заставаме зад това да се промени той, включително и господин Павлов в един свой пост сподели същото мнение. Аз обаче опонирам с това, че нека първо да започнем да спазваме устава и тогава да го променяме.“

“След като всички толкова смятат, че атлетиката се развива добре и е управлявана по правилния начин, аз ще питам накъде отива, след като най-голямото мерило са международните състезания. През 2004 година България бе представлявана от 20 атлети на Олимпийските игри в Атина, а на последните две олимпиади участие взеха само 5 атлети, част от които и те не са международната сцена. Започваме с Ивет Лалова, знаете, че Габриела Петрова съвсем скоро предстои отказване, Тихомир Иванов. Оставаме с трима или четирима атлети. Овчарският скок е закрита дисциплина в България, резултатите в нея са покъртителни, но през 2004 сме имали трима представители“, върна времето назад Маринова.



