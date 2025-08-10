Ето истинската причина за проваления трети двубой на Бетербиев и Бивол

Двубоят между Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев се отлага заради контузия на Бивол, разкри промоутърът Еди Хърн. Руснакът, който вече е бил подложен на няколко малки операции, не е бил готов за първоначално планираната дата, въпреки напредналите преговори. Хърн подчерта, че Бивол търси единствено големи мачове и ще се завърне на ринга едва когато е напълно възстановен.

„Доколкото знам, Бивол имаше контузия, за която хората от „Riyadh Season“ знаеха, поради което не беше готов за уговорената дата. Мисля, че това е ключовият момент. Да, ние победихме убедително миналия път и вярвам, че следващия път ще победим още по-убедително. Но Бивол просто не беше готов за тази дата – това е всичко”, обясни Хърн пред iFL TV.

“Не е напълно вярно, че мачът е бил финализиран за Русия. В крайна сметка, ако Бивол не е готов да се бие, значи не е готов. Сега той има задължителна защита по линия на IBF, по която работим в момента. Не знам кога точно ще се върне на ринга. Имаше няколко дребни операции и в момента се възстановява. Надявам се да е скоро, но е напълно възможно да стане чак догодина.

Дмитрий Бивол иска само големи мачове. Той вече беше безспорен световен шампион, спечелил е всичко. Един от мачовете, които много би искал, е с Канело. Може би дори качване в полутежка категория за двубой с Джай Опатая – обсъждахме го на вечеря наскоро.

Бивол иска наследство – мачове, които да се помнят. Не го интересуват случайни защити на титлата. И ще се бие, когато е физически готов”, обобщи Хърн по темата.