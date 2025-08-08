Бетербиев обвини Бивол за проваления им трети двубой

Артур Бетербиев заяви в социалните мрежи, че Дмитрий Бивол е провалил реализирането на тяхната доходоносна трилогия.

Бетербиев се умори да чака Бивол и си уреди друг противник

Двамата трябваше да се изправят един срещу друг за трети път в края на тази година, за да сложат окончателно край на спора си след резултат 1:1 в предишните им сблъсъци. Бетербиев (21-1, 20 КО) излезе победител в първия им мач през октомври миналата година и стана безспорен шампион в полутежка категория, но Бивол (24-1, 12 КО) взе реванша, който според мнозина бе дори по-вълнуващ.

Дмитрий Бивол приветства трилогия с Артур Бетербиев

Победата на Бивол през февруари тази година дойде със същото съдийско решение „с мнозинство“ (2-1 гласа), с което няколко месеца по-рано Бетербиев бе спечелил първия им мач.

Въпреки ожесточения и равностоен характер на двата сблъсъка, изглежда, че трилогията им е далеч от реализиране. Вместо това Бетербиев ще се изправи срещу Деон Никълсън - силен, но неособено впечатляващ съперник, в подгряващ мач на галавечерта Дейвид Бенавидес – Антъни Ярд. Сблъсъкът ще се проведе в Рияд, Саудитска Арабия, на 22 ноември и за Бетербиев ще представлява по-скоро подготвителен двубой. Самият той настоява, че мисълта за отказване от бокса е далеч от плановете му.

Бивол се отказа от световната си титла на WBC по-рано тази година – очевидно вярвайки, че третият мач с Бетербиев ще се осъществи – малко след като Бенавидес се появи като негов задължителен претендент.

Докато бъдещето на Бивол остава неясно, Бетербиев не скри разочарованието си, че трилогията не се е реализирала:

„Следващият ни мач трябваше да се проведе в Русия. Получихме страхотни условия, които беше почти невъзможно да се откажат. От моя страна направих всичко възможно, за да се случи третият двубой, но съперникът ми отново избра пътя на отстъплението. Чаках достатъчно и не възнамерявам да чакам повече. Да бездействам, докато някой друг си почива, е прекалено. Ще се видим на 22 ноември в Рияд. Продължавам пътя си, независимо от всичко.“