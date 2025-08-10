Популярни
Хамзат Чимаев към Шон Стрикланд: Ако е нещо лично за теб, просто ела

  • 10 авг 2025 | 12:12
  • 382
  • 0

Хамзат Чимаев има предстояща битка за титлата на UFC 319 и след това е готов да се изправи срещу всеки. Включително срещу бившия шампион в средна категория и някогашен негов спаринг партньор Шон Стрикланд.

Чимаев и Стрикланд са тренирали заедно в "Xtreme Couture" в Лас Вегас и очевидно Стрикланд не е бил доволен от това как са протекли спарингите им. На открита тренировка в Лос Анджелис Чимаев беше попитан защо Стрикланд има проблем с него и макар да нямаше отговор, той е щастлив да обсъди въпроса със Стрикланд лице в лице, ако се появи възможност.

„Не знам“, каза Чимаев по време на медийна среща в сряда. „Когато бях там, той никога не каза нищо. Когато напуснах Вегас и спряха визата ми, той започна да говори. Когато се върнах, съм в Лос Анджелис, братко. Хайде. Ако е нещо лично за теб, просто ела. Тук съм, когато пожелаеш.“

Изминаха почти три години, откакто Чимаев се състезава на американска земя, отчасти поради проблеми, свързани с визовия му статус. Наскоро той благодари на президента Доналд Тръмп за улесняването на участието му в UFC 319, което ще се проведе следващата събота в Чикаго. Чимаев ще се изправи срещу шампиона в средна категория Дрикус дю Плеси в главната битка.

Хамзат Чимаев благодари на Доналд Тръмп за завръщането си в САЩ
Хамзат Чимаев благодари на Доналд Тръмп за завръщането си в САЩ

Въпреки че е изцяло фокусиран върху Дю Плеси Чимаев се оказва жонглиращ с повече от един съперник преди първата си битка за шампионската титла на UFC, включително бившия претендент за титлата в средна категория Паоло Коста. Коста твърди, че Чимаев е изпращал съобщения на приятелката му, обвинение, което забавлява Чимаев.

„Тя ми писа: „Не го приемай на сериозно. Не бъди такъв, Хамзат, просто се опитваме да печелим пари“, каза Чимаев. „Аз казах: „Не ме интересува, просто искам да смажа твоя човек и това е.“ Така че не обичам да съм мил с хора, с които се бия. След битката, ръкостискане, уважение. Във войната не е нужно уважение, просто отиди и убий.“

Ако Чимаев сложи край на царуването на Дю Плеси, незабавен реванш може да е на дневен ред, но не липсват и нови претенденти. Рение де Ридер все още не е губил в UFC и идва след победа над бившия шампион Робърт Уитакър, а топ претендентите Кайо Боральо и Насурдин Имавов ще се срещнат в главната битка на UFC Париж на 6 септември.

„Не ме интересува“, каза Чимаев. „Къде са парите? Бия се за това. Ще видим кого ще дадат по най-бързия начин.“

