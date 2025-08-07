Хамзат Чимаев благодари на Доналд Тръмп за завръщането си в САЩ

Хамзат Чимаев не се е състезавал в Съединените щати от близо три години поради проблеми с визата, но това ще се промени, когато се бие за титлата в средна категория на UFC 319 в Чикаго, и той вярва, че това вероятно се дължи на президента Доналд Тръмп.

Непобеденият чеченски боец, който ще се изправи срещу Дрикус дю Плеси в главния мач на 16 август, е имал трудности с пътуването до САЩ през последните години, като последните му два мача се проведоха в Абу Даби. Връзките на Чимаев с чеченския лидер Рамзан Кадиров, който беше подложен на тежки санкции от американските власти през 2020 г. за „груби нарушения на човешките права“, направиха пътуването до САЩ почти невъзможно.

Това се промени преди битката му през август, като Чимаев прекара голяма част от тренировъчния си лагер в Калифорния, докато се подготвя за първата си възможност да стане шампион на UFC.

„Това не беше моя грешка. Не беше по моя вина“, каза Чимаев за това, че не се е бил в Съединените щати по време на интервю на открита тренировка с MMA Fighting в сряда. „Всички знаят, че нямах виза за САЩ. Затова се бих само веднъж в Абу Даби. Сега Доналд Тръмп е тук и аз отивам на бой.“

Разбира се, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт поддържа много близки работни отношения и приятелство с Тръмп, след като за първи път си партнираха преди повече от 20 години, за да доведат битки в хотелите му в Атлантик Сити, Ню Джърси. Уайт остана откровен поддръжник на Тръмп още от началото на първия му мандат като президент през 2016 г. и прекара още повече време в подкрепа му преди изборите през 2020 г.

Тръмп също така се е появявал многократно на няколко събития на UFC през последните години.

Всъщност Тръмп обяви и планове за провеждане на галавечер на UFC в Белия дом през 2026 г. като част от планираното му честване на 250-ия рожден ден на Америка. Докато подробностите все още се уточняват, Уайт заяви, че екипът му в UFC вече подготвя логистиката за историческото събитие, което вероятно ще се проведе около празника на 4 юли.

От своя страна Чимаев не вярва, че би бил добре дошъл на тази галавечер в Белия дом, въпреки че е получил виза за пътуване и работа в САЩ.

„Вижте лицето ми. Не мисля“, каза Чимаев с усмивка, когато го попитаха за битка в Белия дом. „Те [биха ме депортирали] в имигрантски лагер или нещо подобно. Аз съм спортист, тренирам цял живот. Някои хора ме поставят в позиция като политически боклук и ми отнемат визата, и не знам защо. Просто го правя за семейството си – бия се, тренирам. Спортистите не трябва да се занимават с политика. Не съм свързан.

„Ако някой иска да се срещне с мен, никога не казвам „не“. Защо трябва да правят това? Това поставя много спортисти в лоша позиция. Това е спорт, който [събира] всички хора, [събира] всички страни, но те искат да правят нещата по различен начин. Не знам защо. Бих се радвал, ако ми дадат битка там, но не мисля.“

Въпреки връзките си с Кадиров през годините, Чимаев постоянно омаловажава интереса си към политиката, включително и дискурса, който се развива в Америка.

Всъщност Чимаев би предпочел да държи политиката далеч от спорта, поради което е бил объркан от факта, че UFC организира събитие в Белия дом.

„Не разбирам защо ще провеждат битките там“, каза Чимаев. „Не разбирам. Защо политиката и спортът се смесват. Не знам.“