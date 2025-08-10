Нирaдж Чопра и Аршад Надийм няма да се изправят един срещу друг на Диамантената лига в Силезия

Нирaдж Чопра и Аршад Надийм се оттеглиха от Диамантената лига в Силезия, с което отпада и първият им двубой след Олимпийските игри в Париж. Надийм няма да участва заради операция на прасеца, докато причината за оттеглянето на Чопра остава неясна. И двамата атлети се готвят за Световното първенство по лека атлетика в Токио, като Чопра евентуално ще се състезава и в Диамантената лига в Лозана.

Чопра започна впечатляващо сезон 2025 с победа на турнира Potch Invitational в Потчефструм, Южна Африка, през април. Последва историческо второ място в Диамантената лига в Доха, където той постигна първото си хвърляне над 90 метра, достигайки 90.23 м.

Индийският атлет продължи силните си изяви с второ място на Мемориал "Януш Кусочински“ в Полша. След това той постигна последователни победи в Диамантената лига в Париж и на турнира "Златен шпайк" в Острава с хвърляния съответно от 88.16 м и 85.29 м.

Съвсем наскоро Чопра спечели първото издание на Neeraj Chopra Classic, състезание, кръстено на него, на стадион "Шри Кантирава“ в Бенгалуру. Той грабна победата с хвърляне от 86.18 м.

И двамата атлети сега са фокусирани върху предстоящото Световно първенство в Токио от 13 до 21 септември. На предишното първенство Чопра направи история, като стана първият индиец, спечелил злато, завършвайки пред Надийм.