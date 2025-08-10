Александър Киров и Валентин Андонов са 9-и на Световното в Тракай

Двойката скул на България при юношите Александър Киров и Валентин Андонов завърши на 9-о място в крайното класиране на Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Тракай (Литва).

Българският екипаж финишира трети във Финал В на дисциплината двойка скул, след като измина дистанцията от 200 метра за 7:00.93 минути.

Александър Киров и Валентин Андонов изостанаха на по-малко от секунда от първото място, което бе спечелено от екипажа на Швейцария (Марк Щтудхалтер, Реми Христ), които финишираха за 6:59.88 минути.

Втора остана лодката на Нова Зеландия (Нейтън Страхън, Харисън Лайтфуут) с време 7:00.25 минути.

Александър Киров и Валентин Андонов поведоха във Финал В от самото начало на дистанцията и се движеха на първо място и на трите контролни времена на 500, 1000 и 1500 метра.

В последните метри на дистанцията, българската лодка бе изпреварена драматично от екипажите на Швейцария и Нова Зеландия.