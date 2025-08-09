Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. 47 стотни разделиха Александър Киров и Валентин Андонов от Финал A в Тракай

47 стотни разделиха Александър Киров и Валентин Андонов от Финал A в Тракай

  • 9 авг 2025 | 08:20
  • 771
  • 0
47 стотни разделиха Александър Киров и Валентин Андонов от Финал A в Тракай

47 стотни разделиха българската двойка скул от Финал A в дисциплината двойка скул на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Тракай (Литва).

Александър Киров и Валентин Андонов на полуфинал на Световното по гребане до 19 години
Александър Киров и Валентин Андонов на полуфинал на Световното по гребане до 19 години

Александър Киров и Валентин Андонов направиха страхотна гонка във втория полуфинал и със силно гребане в последните 500 метра поставиха под сериозен натиск Италия. В крайна сметка обаче много малко лиши нашите от място сред най-добрите 6 лодки на планетата.

За финала се класира екипажът на Ирландия, който спечели серията, както Унгария и италианците.

В неделя Киров и Андонов, които са състезатели на Електрон и Локомотив Русе, ще участват във Финал B за разпределение на 7-мо – 12-то място.

При девойките Румяна Стоянова остана 5-а в своя четвъртфинал на скиф.

16-годишната националка от Армеец ще гребе във Финал D за 19-та – 24-та позиция в дисциплината с най-много участници на шампионата.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Българин триумфира на Световното по плуване за ветерани в Сингапур

Българин триумфира на Световното по плуване за ветерани в Сингапур

  • 8 авг 2025 | 12:05
  • 2184
  • 0
Румяна Стоянова ще гребе на 1/4-финал на Световното в Тракай

Румяна Стоянова ще гребе на 1/4-финал на Световното в Тракай

  • 7 авг 2025 | 15:57
  • 531
  • 0
Александър Киров и Валентин Андонов на полуфинал на Световното по гребане до 19 години

Александър Киров и Валентин Андонов на полуфинал на Световното по гребане до 19 години

  • 7 авг 2025 | 15:47
  • 1388
  • 0
Олимпиадата в Лос Анжелис е следващата голяма цел пред Тея Николова

Олимпиадата в Лос Анжелис е следващата голяма цел пред Тея Николова

  • 6 авг 2025 | 15:10
  • 1051
  • 0
Кметът на Бургас поздрави Цанко Цанков за успешното преплуване на Северния канал

Кметът на Бургас поздрави Цанко Цанков за успешното преплуване на Северния канал

  • 5 авг 2025 | 15:41
  • 741
  • 1
Националният отбор по водна топка за юноши до 18 г. с последен лагер преди Евро 2025

Националният отбор по водна топка за юноши до 18 г. с последен лагер преди Евро 2025

  • 5 авг 2025 | 14:57
  • 457
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 4221
  • 44
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 2544
  • 9
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 2604
  • 0
Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 26589
  • 58
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 52556
  • 177
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 17374
  • 38