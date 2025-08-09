47 стотни разделиха Александър Киров и Валентин Андонов от Финал A в Тракай

47 стотни разделиха българската двойка скул от Финал A в дисциплината двойка скул на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Тракай (Литва).

Александър Киров и Валентин Андонов на полуфинал на Световното по гребане до 19 години

Александър Киров и Валентин Андонов направиха страхотна гонка във втория полуфинал и със силно гребане в последните 500 метра поставиха под сериозен натиск Италия. В крайна сметка обаче много малко лиши нашите от място сред най-добрите 6 лодки на планетата.

За финала се класира екипажът на Ирландия, който спечели серията, както Унгария и италианците.

В неделя Киров и Андонов, които са състезатели на Електрон и Локомотив Русе, ще участват във Финал B за разпределение на 7-мо – 12-то място.

При девойките Румяна Стоянова остана 5-а в своя четвъртфинал на скиф.

16-годишната националка от Армеец ще гребе във Финал D за 19-та – 24-та позиция в дисциплината с най-много участници на шампионата.