Ал Ахли представи новия си френски национал

Отборът от Саудитска Арабия Ал Ахли подписа договор с френския атакуващ халф Енцо Мийо от Щутгарт, обявиха двата клуба.

Liebe VfB-Fans,



Danke für alles 🤍❤️ pic.twitter.com/C3lUvmFkVe — Enzo Millot (@EnzoMillot) August 9, 2025

"Ал Ахли финализира преминаването с тригодишен контракт на френския национал Енцо Мийо от Щутгарт", съобщиха победителите в елитния турнир Шампионска лига на Азия на своя уебсайт.

Саудитци “откраднаха” халф, смятан за сигурен за Атлетико Мадрид

Нито един от клубовете не предостави финансови подробности, но местните медии съобщиха, че саудитският клуб е платил 30 милиона евро за 23-годишния халф.

Треньорът на Ал Ахли Матиас Яйсле похвали халфа, че е "надарен с отлична тактическа интелигентност".

Енцо Мийо е от академията на Монако, като преминава в Щутгарт още на 19 години през 2021-а и първо играе за втория тим. Има мачове за всички юношески и младежки националния отбори на Франция, като през миналата година е и част от олимпийския тим на страната, който стана вицешампион на Игрите в Париж 2024. През миналия сезон има 37 мача и 8 гола за Щутгарт във всички турнири, съобщава Ройтерс.