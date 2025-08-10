Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Ал Ахли представи новия си френски национал

Ал Ахли представи новия си френски национал

  • 10 авг 2025 | 09:01
  • 1610
  • 0
Ал Ахли представи новия си френски национал

Отборът от Саудитска Арабия Ал Ахли подписа договор с френския атакуващ халф Енцо Мийо от Щутгарт, обявиха двата клуба.

"Ал Ахли финализира преминаването с тригодишен контракт на френския национал Енцо Мийо от Щутгарт", съобщиха победителите в елитния турнир Шампионска лига на Азия на своя уебсайт.

Саудитци “откраднаха” халф, смятан за сигурен за Атлетико Мадрид
Саудитци “откраднаха” халф, смятан за сигурен за Атлетико Мадрид

Нито един от клубовете не предостави финансови подробности, но местните медии съобщиха, че саудитският клуб е платил 30 милиона евро за 23-годишния халф.

Треньорът на Ал Ахли Матиас Яйсле похвали халфа, че е "надарен с отлична тактическа интелигентност".

Енцо Мийо е от академията на Монако, като преминава в Щутгарт още на 19 години през 2021-а и първо играе за втория тим. Има мачове за всички юношески и младежки националния отбори на Франция, като през миналата година е и част от олимпийския тим на страната, който стана вицешампион на Игрите в Париж 2024. През миналия сезон има 37 мача и 8 гола за Щутгарт във всички турнири, съобщава Ройтерс.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

  • 10 авг 2025 | 07:52
  • 1992
  • 0
Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

  • 10 авг 2025 | 07:09
  • 1258
  • 0
Артета със специални похвали към Гьокереш

Артета със специални похвали към Гьокереш

  • 10 авг 2025 | 06:54
  • 3564
  • 0
Официално: Иниго Мартинес се присъедини към Ал-Насър

Официално: Иниго Мартинес се присъедини към Ал-Насър

  • 10 авг 2025 | 06:39
  • 5338
  • 0
Салах с критики към УЕФА заради смъртен случай с Палестинец

Салах с критики към УЕФА заради смъртен случай с Палестинец

  • 10 авг 2025 | 05:43
  • 2334
  • 4
Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

  • 10 авг 2025 | 05:30
  • 1729
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 7426
  • 12
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 4172
  • 6
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 47649
  • 9
"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

  • 10 авг 2025 | 09:30
  • 930
  • 0
4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 44072
  • 142
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 19168
  • 6