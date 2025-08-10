Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Успех за Юлиан Бойко в Саудитска Арабия

Успех за Юлиан Бойко в Саудитска Арабия

  • 10 авг 2025 | 08:30
  • 781
  • 0
Успех за Юлиан Бойко в Саудитска Арабия

Най-добрият снукър играч на Украйна Юлиан Бойко постигна победа с 4:1 над Зак Шурти във втория кръг на Мастърса в Саудитска Арабия, демонстрирайки потенциала си в началото на втория си период на професионалната сцена.

Бойко за първи път стана професионалист едва на 14 години през 2020 г. и прекара два сезона в тура, преди да изпадне. След кратък престой при аматьорите той си върна професионалната карта тази година с успех на Европейското първенство до 21 години. 19-годишният талант ще се стреми да изкачи световната ранглиста през този сезон, а днешният му успех беше крачка напред, след като без особени затруднения надви Шурти – един от най-прогресиралите играчи през миналия сезон. Следващото му предизвикателство е срещу Джаксън Пейдж в неделя.

„Чувството е страхотно, изиграх добър мач,“ каза Бойко, който записа серии от 57, 54, 54, 53 и 51 точки. „Този сезон планирам да играя повече тренировъчни мачове, особено срещу топ играчи. Преди основно тренирах сам и така не научавах достатъчно от другите, затова това е основната промяна, която искам да направя.“

Латвиецът Артемис Зизинс победи Кен Дохърти с 4:3 в напрегнат двубой. Решителният фрейм се сведе до последната червена топка, като Дохърти опита труден далечен удар, пропусна целта и вкара бялата топка в джоба, давайки на Зизинс шанс да направи нужните точки.

Следвай ни:

Още от Снукър

Джъд Тръмп: Триумфът в Саудитска Арабия е в топ 3 на кариерата ми

Джъд Тръмп: Триумфът в Саудитска Арабия е в топ 3 на кариерата ми

  • 8 авг 2025 | 14:41
  • 1287
  • 0
Време е за поредното "изпиране на имиджа чрез спорт" - Мастърса в Саудитска Арабия

Време е за поредното "изпиране на имиджа чрез спорт" - Мастърса в Саудитска Арабия

  • 8 авг 2025 | 10:48
  • 7029
  • 0
Снукър звезди създадоха нова асоциация на играчите

Снукър звезди създадоха нова асоциация на играчите

  • 6 авг 2025 | 15:27
  • 4937
  • 0
Какво ни очаква в снукъра през август

Какво ни очаква в снукъра през август

  • 6 авг 2025 | 10:17
  • 1417
  • 0
Уилсън: Загубата в "Крусибъл" беше като шамар

Уилсън: Загубата в "Крусибъл" беше като шамар

  • 4 авг 2025 | 13:40
  • 1926
  • 0
Първата голяма титла за сезона е за Кайрън Уилсън!

Първата голяма титла за сезона е за Кайрън Уилсън!

  • 3 авг 2025 | 18:35
  • 3771
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 7420
  • 12
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 4165
  • 6
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 47640
  • 9
"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

  • 10 авг 2025 | 09:30
  • 919
  • 0
4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 44057
  • 142
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 19148
  • 6