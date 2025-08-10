Успех за Юлиан Бойко в Саудитска Арабия

Най-добрият снукър играч на Украйна Юлиан Бойко постигна победа с 4:1 над Зак Шурти във втория кръг на Мастърса в Саудитска Арабия, демонстрирайки потенциала си в началото на втория си период на професионалната сцена.

Бойко за първи път стана професионалист едва на 14 години през 2020 г. и прекара два сезона в тура, преди да изпадне. След кратък престой при аматьорите той си върна професионалната карта тази година с успех на Европейското първенство до 21 години. 19-годишният талант ще се стреми да изкачи световната ранглиста през този сезон, а днешният му успех беше крачка напред, след като без особени затруднения надви Шурти – един от най-прогресиралите играчи през миналия сезон. Следващото му предизвикателство е срещу Джаксън Пейдж в неделя.

„Чувството е страхотно, изиграх добър мач,“ каза Бойко, който записа серии от 57, 54, 54, 53 и 51 точки. „Този сезон планирам да играя повече тренировъчни мачове, особено срещу топ играчи. Преди основно тренирах сам и така не научавах достатъчно от другите, затова това е основната промяна, която искам да направя.“

Латвиецът Артемис Зизинс победи Кен Дохърти с 4:3 в напрегнат двубой. Решителният фрейм се сведе до последната червена топка, като Дохърти опита труден далечен удар, пропусна целта и вкара бялата топка в джоба, давайки на Зизинс шанс да направи нужните точки.