Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Васил Симеонов: Доста битка и нерви, закономерен резултат

Васил Симеонов: Доста битка и нерви, закономерен резултат

  • 8 авг 2025 | 23:21
  • 203
  • 1

Вратарят на Монтана Васил Симеонов говори след равенството на своя тим с Ботев (Враца). Двата тима направиха 0:0, а стражът спаси дузпа през първата част.

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител
Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

“Скучно за зрителите, но доста битка и нерви. Закономерен резултат според мен. Може би трябваше да покажем малко повече качество, но отговорихме на битката. Това е основната цел. Ключовият момент от двубоя е, че не ни позволиха да вземем три точки.

Статистика и късмет. С треньора гледахме потенциалните три изпълнители на дузпи. В интерес на истината очаквах да бие в средата. На “Герена” не се получи, но днес за щастие стана.

Динамиката е друга. Трябва ни време. Тепърва ще показваме добри игри. Вкъщи трудно биехме дори и в “Б” група. Ако искаме да вземаме точки, трябва да подобрим формата си като гости”, заяви Симеонов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 34009
  • 164
Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

  • 8 авг 2025 | 19:38
  • 1201
  • 1
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 10962
  • 12
Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

  • 8 авг 2025 | 17:16
  • 2082
  • 1
Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

  • 8 авг 2025 | 16:36
  • 2008
  • 9
Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

  • 8 авг 2025 | 15:55
  • 8772
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 14521
  • 46
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 34009
  • 164
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 8506
  • 17
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 24555
  • 91
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 10962
  • 12
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 43741
  • 49