Васил Симеонов: Доста битка и нерви, закономерен резултат

Вратарят на Монтана Васил Симеонов говори след равенството на своя тим с Ботев (Враца). Двата тима направиха 0:0, а стражът спаси дузпа през първата част.

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

“Скучно за зрителите, но доста битка и нерви. Закономерен резултат според мен. Може би трябваше да покажем малко повече качество, но отговорихме на битката. Това е основната цел. Ключовият момент от двубоя е, че не ни позволиха да вземем три точки.

Статистика и късмет. С треньора гледахме потенциалните три изпълнители на дузпи. В интерес на истината очаквах да бие в средата. На “Герена” не се получи, но днес за щастие стана.

Динамиката е друга. Трябва ни време. Тепърва ще показваме добри игри. Вкъщи трудно биехме дори и в “Б” група. Ако искаме да вземаме точки, трябва да подобрим формата си като гости”, заяви Симеонов.