Партизан мечтае за 10-годишен договор от Евролигата

Президентът на Партизан Остоя Михайлович говори за увеличения бюджет на отбора, както и за перспективата за 10-годишен договор с Евролигата. Партизан значително е увеличил бюджета си, според президента Остоя Михайлович. Шефът на белградския клуб обясни в интервю за Mozzart Sport, че бюджетът за новия сезон е увеличен с 35% спрямо миналия, като добави, че остават още едно-две попълнения, за да се оформи окончателно съставът.

Същевременно, той се спря и на договора с Евролигата, който е 3-годишен, като целта е скоро Партизан да получи 10-годишен контракт.

„Не е тайна, че увеличихме бюджета на първия отбор с почти 35% спрямо миналата година. Амбициите ни са ясни, целим се в плейофите и искаме Финална четворка. Разбира се, перифразирайки известната фраза на Йохан Кройф, "никога не съм виждал чувал с пари да вкарва голове", знаем добре, че парите не гарантират успех, но със сигурност създават предпоставките за него“, заяви силният човек на белградския тим.

„Знаем горе-долу какво е необходимо, за да се допълни съставът. Когато се намери подходящото решение, ще действаме. Става въпрос за един или двама играчи още. Съставът ще бъде готов преди началото на подготовката. Също така, двама-трима играчи са информирани, че не се разчита на тях и си търсят нов отбор“, продължи Остоя Михайлович.

„Искам да подчертая, че вече влизаме в тригодишния договор с Евролигата, за който се борихме дълго време. Не го виждаме като награда, а като възможност да развием допълнително клуба и да затвърдим мястото си в семейството на Евролигата. Следващата голяма цел? Десетгодишен договор! Не трябва да се страхуваме да мечтаем за големи неща, но за това са необходими нови инвестиции“, завърши босът на сръбския клуб.

Снимки: Imago