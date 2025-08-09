Манчестър Юнайтед пречупи Фиорентина с дузпи в последната си контрола преди старта на сезона

Манчестър Юнайтед завърши предсезонната подготовка без нито една загуба. В последната си контрола “червените дяволи” направиха 1:1 с Фиорентина на “Олд Трафорд”, след което спечелиха с 5:4 след изпълнение на дузпи. Тимът на Рубен Аморим трудно създаваше положения от игра и изравни резултата след автогол на Робин Госенс. Домакините обаче изглеждаха доста опасни при статичните положения. При дузпите също бяха безупречни.

Новите попълнения Брайтън Мбемо и Матеус Куня започнаха като титуляри. Интересно бе, че двамата действаха по двата фланга, а Мейсън Маунт бе в ролята на “деветка”. Расмус Хойлунд, който е желан от Милан, остана отново на пейката и така и не се появи в игра до края. Каземиро стартира в халфовата линия заедно с Бруно Фернандеш.

Бившият вратар на Манчестър Юнайтед Давид Де Хеа бе титуляр за Фиорентина, като испанецът бе посрещнат радушно от феновете на “Олд Трафорд”. Мойс Кийн и Един Джеко започнаха в атака за Ла Виола.

Преди началото новите попълнения Куня, Мбемо, Диего Леон и Бенямин Шешко бяха представени пред феновете.

Гостите откриха резултата в седмата минута, когато след центриране от корнер топката прехвърли няколко играчи и стигна до Симон Сом, който спокойно насочи топката в ъгъла.

Играта на Юнайтед не вървеше добре, но все пак в 25-ата минута домакините изравниха, като и този гол падна след корнер. Бруно Фернандеш центрира към далечната греда и там Робин Госенс, който бе притиснат от Йоро и Каземиро, прати топката в собствената си врата. Гостите претендираха за нарушение и вероятно, ако имаше ВАР, такова щеше да бъде отсъдено, но попадението в случая бе зачетено - 1:1.

В 30-ата минута Манчестър Юнайтед можеше да направи пълен обрат, но Де Хеа реагира блестящо и изби удар с глава отблизо на Йоро.

В началото на второто полувреме Симон Сом можеше да отбележи втори гол, но ударът му срещна гредата.

В 60-ата минута Матеус Куня отправи силен удар от далечна дистанция, който премина встрани. Малко след това по странен начин Хевън избута Каземиро точно когато бразилецът стреля с глава. Това наруши баланса му и топката премина над вратата.

Хари Магуайър отправи топовен изстрел в 67-ата минута, който бе избит от Де Хеа.

В 81-вата Мбемо имаше страхотен шанс да донесе победата на Юнайтед, след като получи в наказателното поле чудесен пас от Бруно Фернандеш и стреля от няколко метра, но двама играчи на Фиорентина се хвърлиха и блокираха удара му.

В 90-ата минута Мойс Кийн можеше да донесе победата на Фиорентина, след като стигна до топката след лош пас назад на Доргу. Де Лихт се опита да го затвори, но големият проблем бе, че Кийн нанесе лош удар и топката премина встрани от далечната греда.

Така редовното време завърши при равен резултат и двата отбора си изпълниха дузпи. Де Хеа обаче вече бе заменен от Томазо Мартинели.

Мойс Кийн реализира първата дузпа за Фиорентина. Бруно Фернандеш също бе хладнокръвен от бялата точка, с което изравни. Фацини стреля много силно под гредата за 2:1 при дузпите. Матеус Куня също нямаше проблеми - 2:2. Сабири и Далот бяха следващите играчи, които реализираха от бялата точка. Байъндър бе близо до това да спаси удара на Ндур, но все пак топката влезе във вратата му. Амада изравни с “Паненка”. Петата дузпа се оказа фатална за Фиорентина и Алтай Байъндър спаси удара на Паризи. Коби Мейну реализира последния 11-метров наказателен удар за Манчестър Юнайтед и така донесе победата на домакините и трофея Snapdragon Cup.

