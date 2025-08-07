Популярни
Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

  • 7 авг 2025 | 16:31
  • 127
  • 0

Календарът на Световния рали шампионат за сезон 2026 беше представен в последния ден на юли и в него няма много изненади. Състезанията остават 14, Япония се мести през май, Италия – в началото на октомври и рали „Централна Европа“ отпада от календара.

Саймън Ларкин, директорът, който отговаря за състезанията в промоутъра на WRC вече на няколко пъти коментира новия календар, но сега поясни, че основната част от ралитата в световния шампионат ще си останат в Европа.

„Винаги съм смятал, че поне половината ралита трябва да са в Европа, да – потвърди Ларкин пред Dirtfish. – Това е логично от гледна точка на разходите и логистиката, но също така ние ходим там, където има интерес към ралитата. Европа е домът на ралитата.“

За 2026 година девет от общо 14 старта ще са на територията на Стария континент, въпреки че „Централна Европа“ изпадна от календара.

„Ние продължаваме дискусията с германския автомобилен клуб ADAC, който стои зад рали „Централна Европа“, с германската автомобилна федерация, с както и с автомобилните федерация на Великобритания и Ирландия – те също искат да приемат кръг от WRC за 2027 – допълни Ларкин. – Но истината е, че ще имаме само едно свободно място.“

Той отново потвърди, че WRC не е загубил интерес към САЩ, но явно състезанието там се отлага най-рано за 2027 година.

Снимки: Gettyimages

