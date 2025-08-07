Александър Киров и Валентин Андонов на полуфинал на Световното по гребане до 19 години

Двойката скул на България в състав Александър Киров и Валентин Андонов се класираха на полуфинал на Световното първенство по гребане в Тракай (Литва).

Киров и Андонов финишираха на второ място в предварителна серия №1, след като изминаха дистанцията от 2000 метра за 6:44.84 минути.

Румяна Стоянова ще гребе на 1/4-финал на Световното в Тракай

Първото място спечели лодката на Гърция с време 6:40.96.

Така Александър Киров и Валентин Андонов, постигнаха 8-о време от всички лодки в първите гонки.

Утре, 8 август, Александър Киров и Валентин Андонов ще стартират в полуфинал №2 в коридор №5. Съперници на България ще са лодките на Нова Зеландия, Италия, Ирландия Унгария и Великобритания. Първите 3 в двата полуфинала ще ес класират за Финал А.