Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Александър Киров и Валентин Андонов на полуфинал на Световното по гребане до 19 години

Александър Киров и Валентин Андонов на полуфинал на Световното по гребане до 19 години

  • 7 авг 2025 | 15:47
  • 353
  • 0
Александър Киров и Валентин Андонов на полуфинал на Световното по гребане до 19 години

Двойката скул на България в състав Александър Киров и Валентин Андонов се класираха на полуфинал на Световното първенство по гребане в Тракай (Литва).

Киров и Андонов финишираха на второ място в предварителна серия №1, след като изминаха дистанцията от 2000 метра за 6:44.84 минути.

Румяна Стоянова ще гребе на 1/4-финал на Световното в Тракай
Румяна Стоянова ще гребе на 1/4-финал на Световното в Тракай

Първото място спечели лодката на Гърция с време 6:40.96.

Така Александър Киров и Валентин Андонов, постигнаха 8-о време от всички лодки в първите гонки.

Утре, 8 август, Александър Киров и Валентин Андонов ще стартират в полуфинал №2 в коридор №5. Съперници на България ще са лодките на Нова Зеландия, Италия, Ирландия Унгария и Великобритания. Първите 3 в двата полуфинала ще ес класират за Финал А.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Румяна Стоянова ще гребе на 1/4-финал на Световното в Тракай

Румяна Стоянова ще гребе на 1/4-финал на Световното в Тракай

  • 7 авг 2025 | 15:57
  • 215
  • 0
Олимпиадата в Лос Анжелис е следващата голяма цел пред Тея Николова

Олимпиадата в Лос Анжелис е следващата голяма цел пред Тея Николова

  • 6 авг 2025 | 15:10
  • 871
  • 0
Кметът на Бургас поздрави Цанко Цанков за успешното преплуване на Северния канал

Кметът на Бургас поздрави Цанко Цанков за успешното преплуване на Северния канал

  • 5 авг 2025 | 15:41
  • 724
  • 1
Националният отбор по водна топка за юноши до 18 г. с последен лагер преди Евро 2025

Националният отбор по водна топка за юноши до 18 г. с последен лагер преди Евро 2025

  • 5 авг 2025 | 14:57
  • 424
  • 1
Президентът на световния кану-каяк с писмо за признателност към Русе и България

Президентът на световния кану-каяк с писмо за признателност към Русе и България

  • 4 авг 2025 | 16:34
  • 615
  • 0
Тея Николова: Не очаквах да плувам чак толкова добре

Тея Николова: Не очаквах да плувам чак толкова добре

  • 4 авг 2025 | 13:44
  • 598
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 24655
  • 204
ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 22744
  • 69
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 11086
  • 8
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 12563
  • 2
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 10172
  • 5
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 9413
  • 20