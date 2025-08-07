Виктория Томова в една четвъртина с Коко Гоф в Синсинати

Американката Ан Лин ще бъде следващата съперничка на Виктория Томова в Синсинати. Първата ракета на България преодоля късно снощи квалификациите и се класира за основната схема на турнира на твърди кортове, който е от сериите WTA 1000 и е с награден фонд 5 152 599 долара.

30-годишната софиянка не срещна никакви затруднения срещу №100 в света Елза Жакмо (Франция) и я отстрани с 6:4, 6:1 след 99 минути игра.

В първия кръг от основната схема я очаква 59-ата в класацията на WTA Ан Ли. Двете са играли веднъж до момента. През юни 2024 година в битка за титлата на WTA 125 турнира във Валенсия американката се наложи с 6:3, 6:4.

Ако Виктория Томова успее да вземе реванш, тя ще играе във втория кръг с поставената под №32 Даяна Ястремска, която почива на старта. В третия кръг пък потенциална съперничка на българката е световната №2Коко Гоф.

С представянето си до момента Виктория си осигури 30 точки за световната ранглиста, където е 105-а в момента.