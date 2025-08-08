Популярни
  Иван Стоянов: Искахме повече победата, но това е футболът, затова е интересен

Иван Стоянов: Искахме повече победата, но това е футболът, затова е интересен

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов остана разочарован след поражението с 1:2 при гостуването на Добруджа от 4-ия кръг на българското първенство.

„Да, изиграхме що-годе добър мач, владеехме повече топката, трябваше да вкараме втори гол, но не ни се получи. Домакините се възползваха и ни обърнаха. За мен се представяме добре, но с всеки изминал мач трябва да надграждаме. Нуждаем се от време, за да се сработят футболистите.

Владеехме топката повече, държахме инициативата, но ни куцаше завършващата фаза. Искахме повече победата, но това е футболът, затова е интересен.

Направихме отлична селекция. Това, което искахме, го имаме. На всеки пост имаме по двама човека равностойни. Просто трябва да се тренира и да се работи. Търпението ще стане само с игра и показване на характер на терена“, завърши треньорът на ЦСКА 1948.

