  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Мощна агитка на Добруджа с вувузели и тъпан разтресе Варна

Мощна агитка на Добруджа с вувузели и тъпан разтресе Варна

  • 8 авг 2025 | 21:05
  • 657
  • 1

Стадион "Спартак" във Варна донесе късмет с втора поредна победа за Добруджа като домакин. Повече от 500 привърженици, облечени в традиционни златисти екипи, пропътуваха 50-километровото разстоянието от Добрич до морето, за да окажат мощна подкрепа на любимците си в срещата срещу ЦСКА 1948.

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Под музикален съпровод на африкански вувузели и мощен добруджански тъпан добричлии създаваха от първата до последната минута много добро настроение по трибуните, а с транспаранта "А група Добрич" за пореден път изразиха желание пред БФС срещите на отбора да се играят на стадион "Добрич".

Пламен Трендафилов

