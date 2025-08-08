Мощна агитка на Добруджа с вувузели и тъпан разтресе Варна

Стадион "Спартак" във Варна донесе късмет с втора поредна победа за Добруджа като домакин. Повече от 500 привърженици, облечени в традиционни златисти екипи, пропътуваха 50-километровото разстоянието от Добрич до морето, за да окажат мощна подкрепа на любимците си в срещата срещу ЦСКА 1948.

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Под музикален съпровод на африкански вувузели и мощен добруджански тъпан добричлии създаваха от първата до последната минута много добро настроение по трибуните, а с транспаранта "А група Добрич" за пореден път изразиха желание пред БФС срещите на отбора да се играят на стадион "Добрич".



Пламен Трендафилов