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11-те на Локомотив (София) и Монтана

  • 3 авг 2025 | 17:54
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11-те на Локомотив (София) и Монтана

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (София) и Монтана, които излизат един срещу друг в двубой от третия кръг на efbet Лига. Мачът в “Надежда” стартира в 19:00 часа.

ЛОКОМОТИВ (СФ) - МОНТАНА

Стартови състави:

Локомотив: 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 2. Джунает Али, 31. Красимир Станоев, 8. Луан , 27. Патрик-Габриел Галчев, 91. Райън Бидунга, 22. Реян Даскалов, 7. Спас Делев, 5. Ерол Дост, 29. Анте Аралица;

Монтана: 1. Марсио Роса, 15. Кристофър Ачемпонг, 18. Костадин Илиев, 4. Никола Борисов, 5. Мартин Михайлов, 13. Емануел Екеле, 3. Илиас Илиадис, 10. Александър Тодоров, 9. Филип Ежике, 17. Иван Коконов, 24. Калоян Стрински.

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